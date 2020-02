Autor von Mass Effect erklärt, warum er BioWare und Anthem verließ

Drew Karpyshyn gab bekannt, jetzt beim neu gegründeten Entwicklerstudio Archetype Entertainment zu arbeiten. Dabei erklärt er auch seinen Ausstieg bei Bioware. Dort sollte er eigentlich an Anthem arbeiten.

Wer ist Drew Karpyshyn? Karpyshyn war lange Zeit als Autor bei Bioware beschäftigt und schrieb dort an den Geschichten einiger bekannter Spiele mit. Zu diesen gehören unter anderem:

Baldur’s Gate 2

Star Wars: Knights of the Old Republic

Mass Effect 1 und 2

Star Wars: The Old Republic

Anthem

Darüber hinaus ist der Autor einiger Romane etwa zur Mass-Effect-Reihe und zu Star Wars. Im März 2018 verließ er Bioware, um als Freelancer zu arbeiten und weitere Bücher zu schreiben. Das war damals noch mitten in der Produktion von Anthem – Fans hatten gehofft, er würde dem Online-MMO eine besondere Story-Magie einhauchen.

Nun gab er bekannt, als Lead Writer zum kürzlich gegründeten Entwicklerstudio Archetype Entertainment dazugestoßen zu sein.

Drew Karpyshyn spricht über seine Zeit bei Bioware

Was macht Archetype? Das Entwicklerstudio wurde vom D&D-Verlag Wizards of the Coast gegründet. Dort entsteht unter der Leitung des ehemaligen Bioware-Mitarbeiters James Ohlen ein Science-Fiction-Rollenspiel im Stil von Mass Effect.

Bioware wurde zu kommerziell

Das sagt Drew Karpyshyn über seinen Ausstieg bei Bioware: Laut ihm war es zunächst sein Traum-Job, bei Bioware zu arbeiten und epische Spiele wie Baldur’s Gate oder Mass Effect zu entwickeln. Doch mit wachsendem Erfolg veränderte sich das Studio.

„Wir wurden kommerzieller. Wir waren weniger in der Lage, das zu machen, was wir liebten, und die Teams wurden dazu gedrängt, Spiele zu entwickeln, die auf Marktforschung und nicht auf unseren kreativen Instinkten und Leidenschaften basierten. Mein Traumjob wurde nur noch ein Job, und ich verlor die Begeisterung und Leidenschaft, die ich einmal hatte.“ Drew Karpyshyn

Wie sah die Situation bei Bioware aus? Spiele-Journalist Jason Schreier veröffentlichte bereits im April 2019 einen Bericht über die Zustände bei BioWare , die während der Entwicklung von Anthem herrschten.

Es hätte brutaler Crunch geherrscht, der die Entwickler auslaugte

Viele Mitarbeiter hätten deswegen Bioware verlassen oder seien vor Stress krank geworden

Das Team habe die Vision für Anthem verloren

EA-Chef Patrick Söderlund soll von einer ersten Demo des Spiels nicht begeistert gewesen sein, was zu einem Neustart der Entwicklung führte

Das Anthem, welches wir letztendlich bekommen haben, soll in nur 18 Monaten entstanden sein

Es gab außerdem viele Probleme mit der Frostbyte Engine

Da die Releaseversion von Anthem alles andere als gut ankam, gab Bioware nun bekannt, an einem Redesign, einer Art Anthem 2.0 zu arbeiten.

Achetype Entertainment arbeitet an einem Mass-Effect-ähnlichen RPG.

Die Magie ist wieder da

Was macht Drew Karpyshyn jetzt? Als Lead Writer ist er für die Story des neuen Spiels verantwortlich, welches derzeit bei Archetype ensteht. Über seinen neuen Arbeitgeber sagt er dies:

Mit Archetype wurde meine Leidenschaft neu entfacht. Das Gefühl im Studio erinnert mich an meine frühen Tage bei Bioware, ich kann die Magie in der Luft spüren. Und obwohl ich noch nicht zu tief in die Einzelheiten unserer Arbeit eintauchen kann, sorgen wir bereits für viel Aufregung in der Branche. Ich weiß, wir müssen in große Fußstapfen treten. Mit Bioware war ich Teil eines Erbes, das für immer Bestand haben wird. Wir haben einige der beliebtesten CRPGs der letzten zwei Jahrzehnte erschaffen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir bei Archetype das Talent und die Möglichkeit haben, etwas genauso Erstaunliches zu leisten!“ Drew Karpyshyn