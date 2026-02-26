Auf ein neues Piraten-Game warten bereits 1 Millionen Spieler auf Steam, die Entwickler können trotzdem kein Release-Datum nennen

Auf ein neues Piraten-Game warten bereits 1 Millionen Spieler auf Steam, die Entwickler können trotzdem kein Release-Datum nennen

Windrose hat die derzeit meistgespielte Demo auf Steam und bereits 1 Millionen Spieler haben sich das neue Survival-Spiel mit Piraten auf die Wunschliste gepackt. Das einzige, was Fans jetzt noch fehlt, ist ein Release-Datum. Darauf wollen sich die Entwickler aber noch nicht festnageln lassen.

Was ist das für ein Spiel? Windrose ist ein PvE-Survival-Spiel, das ihr alleine oder im Koop spielen könnt. Im Rahmen des Steam Next Fests gibt es eine kostenlose Demo zu Windrose auf Steam. Die kommt bereits richtig gut an:

  • Von knapp 5.000 Steam-Reviews sind 93 % positiv, gelobt werden unter anderem der große Umfang der Demo und
  • Stand jetzt (26. Februar 2026, 10:22 Uhr) ist Windrose die meistgespielte Demo auf Steam, mit 4,598 gleichzeitigen Spielern (laut steamdb.info). Nur eine andere Demo erreichte zwischendurch einen höheren Peak

Wie die Entwickler in einem Beitrag auf Steam verkünden, ist Windrose bereits auf der Wunschliste von über 1 Millionen Spielern gelandet. Das Steam Next Fest scheint für sie also ein echter Erfolg zu sein.

Vor kurzem veröffentlichten die Entwickler über IGN auf YouTube einen neuen Trailer. Viele Fans haben gehofft, dass es darin erste Infos zum Release-Datum gibt, oder zumindest ein grobes Zeitfenster. Dem war allerdings nicht so, und die Entwickler erklären auch, wieso.

Hier seht ihr einen Trailer zu Windrose:

Windrose: Neues Survival-Spiel mit Piraten bekommt eine Demo auf Steam
„Bitte, lasst uns weiter kochen“

Was sagen die Entwickler? Die Windrose Crew (so heißt das Entwicklerstudio hinter dem Spiel) ist sich der Enttäuschung vieler Fans bewusst. Knapp eine Stunde nach Release des IGN-Trailers schrieb einer der Entwickler im offiziellen Discord-Server zum Spiel: 

„Leute, ich weiß, viele von euch haben heute auf die Bekanntgabe des Release-Datums gehofft, und wir verstehen eure Leidenschaft. […] Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür“

Er merkt an, dass das fertige Spiel noch viel größer als die Demo ausfallen könnte, was die Zahl der Inseln, Sehenswürdigkeiten, Schiffe, Gegner und mehr angeht. Das Team arbeite hart daran, das Spiel zu polieren und bereits erstes Feedback von Spielern der Demo umzusetzen.

Die Windrose Crew bittet also noch um etwas Geduld: „Bitte, lasst uns weiter kochen. Wenn wir uns sicher genug fühlen, werden wir das Veröffentlichungsdatum bekannt geben.“

Das Steam Next Fest steckt voller spannender Demos zu Spielen, die erst noch erscheinen werden. Eine der spannendsten dürfte das Spin-off eines der besten Spiele auf Steam sein. Um welches Spiel es hier geht, erfahrt ihr in diesem Artikel: Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlos Test

Quelle(n): PC Gamer
