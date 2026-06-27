WoW hat ein neues, cooles Lichtschwert – So schaltet ihr es frei

Auf einer alten Legionswelt in World of Warcraft wartet ein cooles Lichtschwert. Ihr könnt es in wenigen Minuten freischalten.

Patch 12.0.7 ist seit etwas über einer Woche aktiv. In dieser Woche konnten alle Spielerinnen und Spieler zum ersten Mal die Welt „Val“ erkunden, in die man über den Leerensturm gelangt. Neben einer Reihe neuer Quests und Aufgaben, gibt es dort auch eine Menge kleinerer und größerer Geheimnisse. Eines davon ist ein ganz besonderes Schwert, das in keiner Transmog-Sammlung fehlen darf – denn es erinnert an ein frostiges Lichtschwert.

Wir zeigen euch, wie ihr die Graupelklinge des Eiswächters bekommt.

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Was ist das für ein Schwert? Die Graupelklinge des Eiswächters („Ice Guardian’s Sleetblade“) ist im Grunde nur ein Schwertgriff, zusammen mit einem bläulichen, wabernden Lichtstrahl – also beinahe ein Lichtschwert. Solche Waffen gibt es bereits einige in World of Warcraft, doch dieses Design ist gänzlich neu.

Frostlichtschwert aus Val freischalten – So geht’s

Wie schaltet man das Schwert frei? Die Kollegen von wowhead haben darüber berichtet, wie man das Schwert bekommt. Befolgt diese Schritte, dann habt ihr das Schwert in wenigen Minuten freigeschaltet:

Reist in den Leerensturm und nehmt von dort das Portal nach Val. Stellt sicher, dass ihr die heroische Welt von Val aktiviert.

Geht zu den Koordinaten 62 / 79. Dort findet ihr eine Höhle, die ihr betretet.

Am Ende der Höhle ist ein großer Ausblock, aus dem ein Schwergriff ragt. Klickt den Schwertgriff an und wählt die Dialog-Option.

Um den Schwertgriff zu sehen, müsst ihr genau hinschauen.

Nun habt ihr einen Buff für 30 Minuten, mit dem ihr seltene Feinde oder den Weltboss Imperator Pertinax besiegen müsst. Ihr müsst mindestens 2 dieser Feinde bezwingen. Sie erscheinen in regelmäßigen Abständen und werden mit einem Stern-Symbol auf der Karte angekündigt.

Sobald ihr 2 Stapel des Buffs habt, kehrt zum Schwert zurück. Jetzt könnt ihr es aus dem Eisblock ziehen.

Beachtet, dass ihr während des Prozesses nicht sterben dürft, da die Buffs sonst verfallen. In diesem Fall müsst ihr von vorne beginnen.

Habt ihr euch die Klinge bereits geholt? Werdet ihr sie für eure Transmog-Sets nutzen? Oder setzt ihr eher auf einen klassischen Look?

Wann kann man sich das Schwert holen? Im Grunde in jeder 2. Wochen, nämlich immer dann, wenn die Welt „Val“ aktiv ist – das ist sie gegenwärtig noch bis Dienstag, den 30. Juni. Danach gibt es eine Woche lang „Naigtal“ als Gebiet, bevor ab Mittwoch dem 8. Juli wieder „Val“ geöffnet ist. Plant eure Zeit also entsprechend, wann ihr euch diese schicke Klinge holen wollt.

Val und Naigtal eignen sich übrigens nicht nur für das Sammeln von schicken Transmogrifikationen, wie diesem Lichtschwert, sondern sie haben auch noch andere Vorteile. Auf den beiden Welten könnt ihr Charaktere so schnell leveln wie noch nie zuvor und innerhalb von rund 3 Stunden von Stufe 80 auf Stufe 90 aufsteigen.