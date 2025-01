Atomfall könnte das neue Fallout 5 sein, auf das ihr schon seit 9 Jahren wartet 

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Wer ein neues Erlebnis in einer postapokalyptischen Welt spielen möchte, mit einem realistischeren Touch, sollte sich Atomfall definitiv anschauen. Das Spiel erscheint am 27. März 2025 auf Steam, PS4/PS5 sowie Xbox Series/One. Mehr zu Survival-Games findet ihr hier in unserer großen Liste: Die 29 besten Survival-Games für PS5, Steam und Xbox

Es gibt aber auch einige Punkte an Atomfall, die Fallout nicht teilen kann, die vielmehr an ein Survival-Game erinnern.

Das Kampfsystem ist dabei ähnlich gehalten wie in Fallout mit seinem First-Person-Modus, ihr besitzt jedoch kein automatisches Zielsystem (V.A.T.S) und könnt auch nicht in 3rd-Person wechseln. Im Kampf nutzt ihr dabei alle Waffen, die ihr auf euren Reisen finden könnt.

Was haben beide Spiele gemeinsam? Wer unzählige Stunden in Fallout verbracht hat, kann sich beim Anblick der Trailer zu Atomfall wohlfühlen. Laut dem Gameplay-Trailer von Rebellion bietet Atomfall eine große Welt voller Geheimnisse, die ihr erkunden könnt.

Eine nukleare Katastrophe hat den nördlichen Teil von England in eine Quarantänezone verwandelt, in der Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen. Ihr, als namenloser Überlebender, müsst nun die offene Welt erkunden, das Geheimnis hinter der Katastrophe lüften und vor allem versuchen, zu überleben.

Was ist Atomfall für ein Spiel? Das Studio „Rebellion“, das vor allem durch seine „Sniper Elite“-Titel bekannt ist, wagt sich an ein neues Projekt: Atomfall.

