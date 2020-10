Wann erscheint Atlas Rogues? Das Koop-PvE-Spiel soll zunächst in eine Early-Access-Phase starten. Der Termin wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Wie kehrt das Spiel jetzt zurück? Gamigo kündigte an, Atlas Reactor unter dem neuen Titel Atlas Rogues zurückzubringen. Allerdings ist der Name nicht das einzige, was sich ändert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was war Atlas Reactor? Das Spiel von Trion stellte eine Art Mischung aus Overwatch und XCOM dar. Ihr konntet zwischen mehreren Helden wählen, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügten. Diese musstet ihr dann in den taktischen Rundenkämpfen gegen andere Spieler klug einsetzen, um den Sieg zu erringen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf − = zwei

Insert

You are going to send email to