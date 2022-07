Das Team „Atlanta FaZe“ hat einige der besten US-amerikanischen Profi-Spieler im E-Sport von Call of Duty unter Vertrag. Aber auf Social Media ging jetzt ein Post furchtbar schief: Man veröffentlichte auf Twitter ein Bild von 8 bekannten männlichen CoD-Profis mit einem Filter, der sie als Frauen darstellt. Und fragte: „Wie viele Drinks, um sie mit nach Hause zu nehmen?“ – Das war ein Fehler, für den man sich entschuldigen musste.

Für diesen Post musste sich Atlanta Faze entschuldigen:

Atlanta FazE veröffentlichte am 5. Juli gegen 17 Uhr ein Bild auf Twitter, das 8 männliche „Call-of-Duty“-Profis mit einem „So sähen sie als Frauen aus“-Filter zeigte. Das versah man mit dem Hashtag „EZAF“ – also „easy as fuck“ – extrem leicht oder schlicht „FaZe“ rückwärts gelesen

Dazu kam der Text: „Wie viele Drinks, um sie mit nach Hause zu nehmen?“

Mit dem „Gender-Swap-Filter“ wurden unter anderem Spieler wie Seth „Scump“ Abner oder Chris „Simp“ Lehr bedacht.

Fucking do better. This never should have been written, let alone left drafts. pic.twitter.com/8teBOXyos6 — Evan Berman ✊🇺🇦 (@Scapes) July 8, 2022

„Wie viele Drinks, um sie mit nach Hause zu nehmen?“

Warum ist das Bild so problematisch? Das Bild wird vor allem als problematisch gesehen wegen der Frage „How many drinks to take them home“.

Denn die Frage kann man auf zwei Arten lesen:

Entweder der Mann muss sich betrinken, um sich auf eine der Frauen einzulassen

Oder die Männer müssen die Frauen betrunken machen, um mit ihnen anzubandeln

In jedem Fall wird Alkoholkonsum eng mit Sexualität verbunden und irgendwo sollen Frauen auf ihre sexuelle Attraktivität hin bewertet werden.

Damit haben viele Leute auf Twitter ein Problem. Das machen sie in Kommentaren deutlich:

„Absolut eklig. Kann aber nicht sagen, dass ich überrascht bin. Halt so FaZe-Bro-Scheiße.“

„Was haben sie sich nur gedacht, als sie das gepostet haben?“

„Gebt euch verdammt noch mal mehr Mühe. Das hätte nie geschrieben werden und schon gar nicht aus den Entwürfen rauskommen dürfen.“

„Um das klar zustellen: Die Filter an sich waren kein bisschen problematisch. Jeder kommt damit klar. Aber wie spricht man hier über Frauen? Darüber wie knallbar sie sind?“

Twitch-Streamerin erzählt, wie schlimm WoW und Gaming früher für Frauen waren

Es gibt aber auch einige, die FaZe in Schutz nehmen:

„Ich hab das Gefühl, dass ist eine Wahrnehmungs-Sache. Die Bedeutung des Posts ist: „Wie viele Drinks brauchst du, um sie mit nach Hause zu nehmen“, weil man nüchtern klar sehen würde, dass es Männer mit Filtern sind – keine wirklichen Frauen.“

„Die Tatsache, dass man sich für einen Filter entschuldigen muss, ist so dumm. Das ist doch ein Ding im Internet, das jeder mit einer Prise Humor kennt.“

„Absolut irre, dass so ein Zeug die Leute heutzutage beleidigt. Die Welt ist so weich geworden, Mann. Ich bin total für Frauenrechte und gleiche Rechte und so, aber das waren ein paar Profi-Spieler im Frauen-Filter. Es sah lustig aus und es war saulustig. Mein Gott.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So reagiert der Clan: Das Team „Altanta FaZe“ hat sich 2 Tage später, am 7.7., für den „fehlgeleiteten“ Tweet entschuldigt, der sei nicht okay.

„Wir verstehen, dass kein Raum für Frauenfeindlichkeit oder belästigendes Verhalten ist und dass Frauen und die Community von Call of Duty besseres verdient haben“.

Atlanta FaZe ist das Ergebnis eines E-Sport-Investors in Atlanta mit dem E-Sport-Clan FaZe.

FaZe ist immer wieder in Kontroversen verwickelt, zuletzt hatte man versucht, ein Exempel zu statuieren:

Fortnite: 19-jähriger Profi zerstört seine Karriere in 9 Sekunden – Grüßt einen Freund rassistisch auf Twitch