Der beste Paladin der Welt (44) ist zurück, um WoW vor der furchtbaren Gen Z zu retten

Der 44-jährige YouTuber Athene ist eigentlich schon lange vom Gaming weg, aber jetzt lockt ihn die Krise der Twitch-Gilde OnlyFangs zurück zu WoW: Er will mit legendären Taktiken von vor 20 Jahren die Gilde retten.

Wer ist der beste Paladin der Welt? Der heute 44-jährige Bachir „Athene“ Bourmaaza war vor knapp 15 Jahren ein herausragender Spieler in WoW, der erste, der Level 85 erreichte. Er nannte sich selbst immer wieder „den besten Paladin der Welt“ – begründet auf einem uralten YouTube-Video aus 2007.

Jetzt ist er zurück in der Gilde OnlyFangs, kann aber nur den Kopf schütteln, was er da sieht.

Der Gildenleiter, Sodapoppin, ist im Spiel gestorben und musste die Gildenleitung abgeben. Ein LoL-Spieler, der nicht mal Rang 1 Gladiator war, übernimmt die Gilde.

Ohnehin sieht Athene die Generation Z als dekadent und verloren an. In WoW herrscht Sodom und Gomorrha. Aus seiner Sicht würde es sich in der Gilde statt um WoW nur um „Gooning“ und „Edging“ drehen.

Spieler würden frivolen Sexpraktiken nachgehen und das eigentliche Spiel vernachlässigen. Endgültig aus ist es, als er Sodapoppin in einem Stream in einem femininen Cosplay sieht.

Twitch-Gilde OnlyFangs steckt in der Krise – Es fehlt an Kräutern und Raid-Material

Das sieht er als Problem: Bei OnlyFangs will man eigentlich in einigen Wochen raiden, aber die Gilde hat Probleme mit der Vorbereitung. Es fehlt in der Gilde an Kräuterkundlern, welche die Raider mit den notwendigen Materialien versorgen, etwa dem „Elixier des Mungos“, das erhöht 1 Stunde die Beweglichkeit und die Chance auf einen kritischen Treffer.

Weil man diese Materialien aufgrund der Gildenregeln nicht einfach so dazukaufen kann, schieben die Chefs etwas Panik, dass man beim Raiden zu schlecht vorbereitet ist und dann mit einem chaotischen Pull alles vermasseln könnte. Denn beim Raiden in WoW sterben schon mal Leute – normalerweise ist das kein Problem, doch auf einem Hardcore-Server kann man sich so etwas nicht leisten.

Wenn ein Pull schiefgeht, verlieren schnell 40 Spieler ihre Level-60-Helden und das wäre ein gewaltiger Rückschlag für das Projekt, das aktuell allen Content Creatorn so viel auf Twitch bringt.

Das ist Athenes Plan: Athene steigert sich in einer wilden Rede über „Gooner“, „Edger“ und „Muscle Daddys“ immer weiter in Rage über die furchtbare Jugend, die Gen Z, hält dann aber inne und sagt: Er sei ja Athene. Der beste Paladin der Welt.

Man glaube doch nicht, dass er seine Gilde einfach sterben lasse.

Er werde jetzt ein eigenes Tool entwickeln, das die Spieler von OnlyFangs regelkonform handeln lässt und sie sich so auf den Raid vorbereiten können.

Dabei führt er allerlei obskure historische Referenzen an. Fragt, ob die Jungs schon mal von der „Seidenroute“ oder von der Kunst des Krieges gehört hat: „Sun Tzu, Motherfucker!“, ruft er am Ende.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So kommt das an: Das ist eine einzige Inszenierung von Athene, der hier sichtbar Spaß daran hat, seine „alte Rolle“ als Super-Paladin wieder aufleben zu lassen. Wie er das inszeniert und auf die Jugend flucht, ist ziemlich unterhaltsam und eine übersteigerte Paraodie auf einen Mann, der die heutige Zeit einfach nicht mehr versteht und nur in falsch verstandenen Wortfetzen redet.

In den Kommentaren heißt es, die Leute hätten Gänsehaut bei der „Aber ich bin Athene!“-Stelle gehabt oder „Das erinnert mich daran, wie toll YouTube vor 10 Jahren war.“ Schon im letzten Video machte Athene eine ziemliche Welle, als er sich über die Gen Z ausließ: 44-Jähriger war mal der bekannteste Spieler von WoW, redet heute wirr über die Gen Z und wie sie das MMORPG zerstört