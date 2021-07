Mit dem ROG Phone 5 bekommt ihr aktuell eins der schnellsten Smartphones auf dem Markt, die ihr derzeit kaufen könnt. Das Gerät bietet eine Top-Performance, eine umfangreiche Ausstattung und vor allem ein fantastisches Display.Zockt ihr viel auf eurem Smartphone und sucht kompromisslose Leistung und jede Menge Features, dann kommt ihr derzeit kaum an ASUS‘ Gaming-Smartphone vorbei, da ihr beim ROG Phone 5 den aktuell schnellsten Prozessor für Android-Geräte bekommt. Vergleichbare Gaming-Geräte wären nur das Red Magic 6 Pro, Xiaomi Black Shark 4 Pro und das Legion Phone Duel 2, die auf den gleichen SoC setzen.Vor allem im Alltag macht sich dann aber auch das hohe Gewicht bemerkbar. War ich in der Stadt unterwegs oder wollte nur Musik hören, dann hätte ich lieber mein Galaxy Note 9 dabei gehabt, denn das ist leichter und bequemer. Der externe Lüfter hält die Temperaturen etwas niedriger, ist aber deutlich hörbar und ohne Kopfhörer nicht sehr angenehm. Ärgerlich ist ebenfalls, dass ASUS es verpasst hat, dem Gerät eine IP68-Zertifizierung zu verpassen, was bei Highend-Geräten mittlerweile Standard ist.Macht ihr gern und oft Fotos, dann dürfte euch das ROG Phone 5 enttäuschen, denn die Kamera bietet weniger Funktionen als vergleichbare Smartphones im gleichen Preisbereich. Bereits meine Fotos mit meinem Galaxy Note 9 sind spürbar weniger verrauscht und verpixelt als beim Phone 5.Sucht ihr nach dem derzeit vermutlich schnellsten Gaming-Smartphone und wollt die beste Leistung, wenn ihr zockt, dann führt euch kein Weg am ROG Phone 5 vorbei. Könnt ihr jedoch Gaming-Features und Zubehör verzichten, dann bekommt ihr preiswertere Alternativen, die weniger Leistung, aber nicht weniger Smartphone bieten.

Geladen werden kann das Handy übrigens nur via USB-C-Anschluss. Wireless-Charging kann das Gerät nicht, was für einige sicher enttäuschend sein dürfte.

Im Inneren des Smartphones kommt Qualcomms schneller Snapdragon 888 mit Adrenso-660-Grafikeinheit zum Einsatz. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher. Der Snapdragon 888 ist der derzeit beste SoC (System on Chip), den ihr aktuell (2021) in einem Android-Smartphone bekommen könnt.

Insgesamt fällt die Ausstattung der Kamera in dieser Preisklasse eher mager aus. So fehlt zum Beispiel eine Teleobjektiv für Zoomaufnahmen. Hier ist auch die ansonsten gute Hauptkamera kein richtiger Ersatz, wenn ihr richtig nah heran wollt. Vielleicht wollte ASUS aber auch seinem hauseigenen Zenfone 7 Pro keine Konkurrenz machen, wo ihr eine Top-Kamera mit tollem Teleobjektiv bekommt.

Auch liegt das hohe Gewicht zu Beginn deutlich in der Hand und in der Tasche. Im Vergleich dazu: Das schon ein paar Jahre alte Galaxy Note 9 bringt 201 Gramm auf die Waage und fühlt sich im Alltag deutlich leichter an.

Auch sonst setzt der Hersteller auf viele Spielereien, die an Gaming erinnern wie etwa die mit GLHF (good luck, have fun) verzierte Öffnung für die Simkarte.

Die Rückseite ist glatt und rutschig. Durch as im Lieferumfang enthaltende Aero-Case (Handy-Hülle) bekommt das Gerät deutlich mehr Grip. Wir empfehlen euch die Hülle auf jeden Fall zu nutzen, damit das Handy besser in der Hand liegt.

