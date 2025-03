Der Zeichner eines bekannten Mangas war so faul, dass er aus seinem Hauptcharakter ein Alien machte

Bei einem neuen Manga wusste ich, dass er einfach sein musste. Einfach, einfach, einfach. Je einfacher es ist, desto universeller werden die Dinge kommuniziert. Neben dem Kraken war die andere Form, die ich in Betracht zog, ein schleimiger Blob. Der Grund dafür ist, dass beide sehr einfach zu zeichnen sind. Er hat keine Gelenke und keine Hände zum Zeichnen. Wie du sehen kannst, hat er Tentakel, also ist er sehr einfach zu zeichnen.

Wie Matsui in einem Interview verrät, wollte er Koro-sensei eigentlich in einem anderen Manga verwenden. Da er diesen allerdings nie veröffentlichte, konnte er das Design des Aliens für Assassination Classroom nutzen.

