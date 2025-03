5 Anime, die sich ideal für Anfänger eignen

Worum geht es in dem Anime? An einer scheinbar normalen Schule bekommen die Schüler der Klasse 3-E eine ungewöhnliche Aufgabe: Sie sollen ihren eigenen Lehrer töten!

The Seven Deadly Sins

So könnt ihr die Animes direkt an einem Stück genießen, ohne euch auf lange Wartezeiten einzustellen. Zudem sind die Animes alle auf Netflix verfügbar, damit ihr abwägen könnt, ob volle Anime-Streamingdienste wie Crunchyroll oder ADN etwas für euch sein könnten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to