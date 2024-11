Asmongold sagt voraus: Monster Hunter Wilds wird den Entwicklern den größten Erfolg aller Zeiten einbringen

Das neue Monster Hunter Wilds kam bereits in der Beta gut an. Auch der bekannte Streamer Asmongold hat sich das Spiel angeschaut. Seiner Meinung wird das Spiel ganz groß.

Warum spricht Asmongold darüber? Monster Hunter Wilds konnte vergangene Woche kostenlos in einer Beta-Version ausprobiert werden. Das Spiel kam dabei so gut an, dass allein 20 Minuten nach Release 360.000 Spieler gezockt haben. Zur Top-Zeit waren sogar gleichzeitig über 460.000 Spieler auf Steam online (via SteamDB).

Die Beta lief gleichzeitig noch auf PS5 und Xbox, weshalb wohl davon auszugehen ist, dass noch mehr Menschen zeitgleich auf Jagd waren. Einer von ihnen war der bekannte Streamer Asmongold, der die Beta des Monster-Jagd-Spiels im Livestream zeigte.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer von Monster Hunter Wilds sehen:

Asmongold glaubt an den Mega-Erfolg

Was sagt Asmongold zum Spiel? Nachdem der Streamer mehrere Stunden mit der Beta von Monster Hunter Wilds verbracht hat, zieht er sein Zwischenfazit. Für ihn wächst mit dem Spiel etwas Großes heran, nicht nur das erfolgreichste Monster Hunter soll Wilds werden, sondern gleich der größte Release für den Entwickler Capcom jemals.

„Ich denke, dass Monster Hunter Wilds auf Steam der größte Erfolg sein wird, den Capcom je hatte. Es wird Street Fighter übertreffen, es wird Devil May Cry übertreffen, es wird Dragon’s Dogma übertreffen, es wird World übertreffen, es wird absolut wahnsinnig werden“, sagt Asmongold in seinem Stream (via YouTube)

Asmongold glaubt daran, dass Monster Hunter Wilds die Spielereihe in den Mainstream holen wird, indem Capcom das Spiel für eine breite Masse an Spielern zugänglich macht. Etwa so, wie FromSoftware das mit Elden Ring gemacht hat.

Die Spielerzahlen in der Beta unterstützen die Aussagen von Asmongold. Obwohl die Beta nur kurz gelaufen ist, gingen mehr Menschen auf die Jagd nach Monstern als das neue Call of Duty auf Steam zu spielen (via SteamDB).

Wie findet er das Spiel an sich? Asmongold mag das neue Monster Hunter Wilds. Der neue Fokus-Modus findet er besonders sinnvoll, auch wenn er ihn bisher nicht gemeistert hat. Dieser hilft Spielern bei der Steuerung der Kamera im Spiel.

„Ich habe den Fokus-Modus noch nicht wirklich gemeistert, aber ich denke, dass er wirklich gut für neue Spieler sein wird, die keines der anderen Spiele der Serie gespielt haben. Und ich denke auch, dass er für alle gut sein wird. So kann man seine Angriffe einfach richtig ausrichten.“

Er lobt außerdem Kleinigkeiten wie, dass die Reittiere nicht verschwinden, wenn man absteigt oder die Lobbys mit 100 Spielern, von denen man mit 16 interagieren kann. Über dieses neue Feature haben wir bereits berichtet: Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby im Multiplayer – Aber was heißt das?