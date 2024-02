„Wie ist er nur so perfekt?“ – Asmongold schwärmt auf Twitch von Henry Cavill, weil der so ein Nerd ist, wie er

Anschließend war Asmongold völlig hin und weg von dem Schauspieler, da dieser offensichtlich genauso ein Nerd ist wie er: „Verdammt nochmal, Mann. Wie kann er so perfekt sein? Oh mein Gott, die Extended-Edition. Oh mein Gott.“

Es ist der Moment, in dem man sich fragt: „Ist das wirklich notwendig oder sind das nur Leute, die weniger Kleidung tragen?“ Und das ist der Moment, in dem man anfängt, sich unwohl zu fühlen, und denkt: „Hier gibt es keine Performance. Das ist kein Stück, das sich auf den Rest des Films auswirkt.“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to