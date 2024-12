Der größte Streamer von WoW spielt sein Lieblings-MMORPG nicht mehr

Asmongold war lange Zeit einer der größten Streamer und Youtuber zum MMORPG World of Warcraft. Mittlerweile loggt er sich aber kaum noch ein. Auf die Frage eines Zuschauers hin erklärt er nun, warum.

Was ist passiert? Am 29. Dezember 2024 ging der Streamer Asmongold mit seinem Zweitkanal zackrawrr live auf Twitch. Während er auf das Video Exposing The Botting Mafia in World of Warcraft des Youtubers Madskillzzhc reagierte, fragte ein Zuschauer im Chat, warum Asmongold selbst kein World of Warcraft mehr (im Stream) spielen würde.

World of Warcraft und auch Final Fantasy XIV gehörten lange zu Asmongolds meistgezockten Spielen, weswegen er der größte MMORPG-Streamer auf Twitch war. Mittlerweile ist er aber vorrangig auf seinem Zweitkanal aktiv und fällt durch seine heftigen Meinungen zu aktuellen Gaming-Themen auf.

Auf die Zuschauerfrage hin wurde der Streamer wieder einmal sehr wortstark. Beim Zeitstempel 02:52:41 (via Twitch) wird die Frage gestellt und er antwortet: ‚Warum spielst du kein WoW?‘ Weil das Game verdammt langweilig ist. Das Spiel ist langweilig und komisch.

Mehr zu Asmongold könnt ihr im Video sehen:

Ich habe das alles schon mal gemacht

Was kritisiert Asmongold ? Ganz konkret fehlt es dem Streamer nach eigener Aussage im Moment zumindest an Motivation:

Ich spiele das Spiel nicht mehr wirklich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendetwas für mich im Spiel gibt, das mich erfüllt. Vielleicht ändere ich meine Meinung in der Zukunft und denke anders darüber.

Aber im Moment sehe ich keine wirkliche Motivation für mich, WoW zu spielen. Ich will es einfach nicht tun.

Direkt auf seine Kritik am Spiel hin gibt er zu verstehen, dass sich seine Meinung dahingehend natürlich nochmal ändern könnte.

Auch sagt er über sich selbst, dass er eine der wichtigsten Personen war, die Content zu World of Warcraft produziert haben. Entsprechend sei es schon verständlich, dass viele Leute wissen wollen, ob er das Spiel zockt oder eben nicht.

Dann spricht er den vermutlich wahren Grund an, warum er nicht mehr spielt: Aber, der wahre Grund, warum ich nicht mehr so viel Interesse am Spielen habe, ist einfach, weil ich das Gefühl habe, ich habe das alles schon mal gemacht.

Weiter wird er gefragt, ob er WoW Classic+ spielen würde und sagt, dass er sich das vorstellen könnte. WoW Classic Hardcore spielt er allerdings momentan auch nicht, obwohl er Teil der bekannten Raid-Gilde OnlyFangs ist.

Hierzu sagt er: Bei Hardcore-WoW ist die Sache, dass die Leute das nur von mir sehen wollen wegen OnlyFangs etcetera etcetera… Ich mag keine Spiele spielen, auf die ich mich fokussieren muss. Also, ihr Leute wisst das vielleicht nicht, aber die meiste Zeit bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich denke über nichts wirklich nach. Ich bin einfach, also, ich schwebe durch meine Gedanken.

World of Warcraft kommt tatsächlich aber wohl auch gut ohne Asmongold zurecht. Die aktuelle Erweiterung The War Within hat das Spiel gut aufgefrischt. Ein anderer WoW-Streamer sorgt allerdings im Moment für Skepsis bei seinen Abonnenten: Deutscher YouTuber spielt „Weihnachts-Garrosh“, macht WoW-Spieler mit 20 Millionen Gold glücklich