Jemand hat das Haus von Asmongold zum Horrorspiel gemacht, in dem man vor dem Streamer fliehen muss

Kurz darauf dreht er sich um und erschreckt sich vor dem Asmongold-Charakter im Spiel, der ihn ausknockt und in den Keller sperrt. Im Keller findet er noch eine weitere eingesperrte Person und eine Sprachaufnahme, in der ein Charakter die Geschichte des Spiels erklärt und dass Asmon ihn verraten hätte. Wie sich herausstellt, ist es der Cutter von Asmongold, der jetzt großen Horror erleiden muss.

Wie reagiert Asmongold auf sein eigenes Horrorspiel? In einem neuen Clip auf YouTube mit dem Titel Wir kennen endlich die Wahrheit spielt er das besagte Spiel zum ersten Mal. Dabei reagiert Asmongold erstaunt über die vielen Details. Direkt am Anfang im Startgebiet fällt ihm der weiße Pegasus auf.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Das Spiel erinnert dabei stark an Resident Evil 7. Falls ihr es auch mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch das Spiel kostenlos bei itch.io herunterladen und euch auch dem bösen Asmongold stellen. In einem seiner aktuellsten Streams spielt er das Spiel auch und reagiert auf die Ähnlichkeit zu seinem richtigen Haus.

Was ist House of Torment? House of Torment ist ein neues Fan-Game von einem einzelnen Entwickler. Das ist auch sein erstes Spiel. Das Besondere am Spiel ist aber, dass es im Haus von Asmongold spielt. Für seine Wohnsituation ist der Streamer berüchtigt. Schon öfter wollte er diese ändern, auch weil Besucher schon krank geworden sind.

