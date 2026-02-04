Ashes of Creation gekauft? So geht der Refund bei Steam

Um Ashes of Creation steht es nicht gut. Viele Fans haben ihr Vertrauen in das Studio und das MMORPG verloren und nun wollen sie Refunds auf Steam tätigen. Wenn ihr ebenfalls dazugehört, aber nicht wisst, wie ihr euer Geld zurückfordern könnt, bieten wir euch hier eine Anleitung.

So geht der Refund auf Steam: Um eine Rückerstattung (engl. Refund) für Ashes of Creation einzureichen, reicht es, wenn ihr im Steam-Fenster oben rechts auf euren Konto-Namen klickt und dort „Accountdetails“ auswählt. Von dort aus geht ihr wie folgt vor:

Klickt auf „Einkaufsverlauf anzeigen“

Wählt jetzt „Ashes of Creation“ aus

Nun klickt ihr auf „Ich möchte eine Rückerstattung beantragen“ und wiederholt die Angabe

Jetzt erweitert sich euer Fenster und ihr könnt auswählen, auf welchem Zahlungsmittel euer Guthaben gutgeschrieben werden soll Beachtet, dass euch das Spiel nach der Rückerstattung von eurer Sammlung entfernt wird

Nun könnt ihr auch mitteilen, weshalb ihr den Kauf zurücknehmen möchtet

Anschließend reicht ihr den Antrag ein

Das solltet ihr wissen: Der Kauf darf nicht länger als 14 Tage zurückliegen und das Spiel darf maximal zwei Stunden gespielt worden sein. Alles was drüber liegt kann Steam ablehnen.

Die erste Variante und somit euer Antrag wird aber meist von einem Roboter geprüft. Das heißt, fühlt ihr euch von Ashes of Creation hintergangen, werdet ihr wenig auf Verständnis stoßen. In diesem Fall haben wir eine zweite Variante, mit der ihr auf einen menschlichen Support-Mitarbeiter stoßen könnt. Geht dazu wie folgt vor:

Klickt auf der Startseite von Steam auf „Hilfe“

Wählt nun „Steam-Support“ aus

Geht jetzt auf „Meine Anfragen an den Steam-Support anzeigen“

Nun klickt ihr auf „Ashes of Creation“

Drückt jetzt auf „Ich habe eine Frage zu diesem Kauf“

Beschreibt jetzt eure Lage und erläutert, weshalb ihr den Kauf rückerstattet haben wollt. Diese Anfrage sollte dann im Optimalfall auf dem Tisch eines menschlichen Support-Mitarbeiters landen. Der Reddit-User Echo_291 beschreibt so seinen Erfolg, denn er hat sein Geld zurückerhalten. Beachtet, dass ihr etwas Glück mit dem jeweiligen Mitarbeiter haben müsst, denn ihr seid auf die Kulanz von Steam angewiesen.

Was ist mit Ashes of Creation passiert? Das MMORPG galt als der nächste WoW-Killer, doch neueste Berichte von Massenentlassungen trübten das Bild über eine rosige Zukunft.

Viele Fans fühlen sich nun hintergangen, denn sie unterstützen die Entwicklung nicht nur mit Feedback, sondern auch mit ihrem Geld. Eine Ex-Mitarbeiterin erzählt nun, wie sie die Entlassung wahrgenommen hat, und alles daran hört sich nicht gut an: Ex-Mitarbeiterin von Ashes of Creation berichtet, wie sie den Rauswurf wahrgenommen hat: „Das war illegal“