Ashes of Creation bannt fast 1.000 Spieler, weil sie betrügen, und verewigt sie in Listen der Schande

In vielen Onlinespielen sind Cheater oft nicht weit, wenn es darum geht, sich unrechtmäßig Vorteile zu verschaffen. Auch das MMORPG Ashes of Creation ist davor nicht gefeit und die Entwickler gehen nun radikal gegen die Spaßverderber vor.

Wie wurde gegen die Cheater vorgegangen? Wie zwei von Entwickler Intrepid veröffentlichte Listen zeigen, sind die Entwickler gegen circa 1.000 Betrügereien mit umfangreichen Banns vorgegangen. Die Listen zeigen jeweils die Namen, Gilden und Server der Cheater sowie den Monat, in dem der Bann vollzogen wurde.

Die beiden inhaltlich voneinander getrennten Listen beziehen sich jeweils einmal auf Banns aufgrund von Spieleraktionen und einmal auf jene, die wegen Spamming von RMT (Real-Money-Trades) in den vergangenen 30 Tagen vollzogen wurden. Alle darauf verzeichneten Sperrungen sollen laut Post im offiziellen Discord-Server permanent sein. In einem Thread auf Reddit wurden diese Listen ebenfalls geteilt.

Doch damit sei man noch lange nicht fertig, wie der Game Director Steven Sharif selbst bestätigt.

Fast 1.000 Banns sind nur der Anfang

Wie geht es weiter? Wie Game Director Stefen Sharif in ebendiesem Reddit-Thread selbst kommentiert, seien die Banns auf diesen beiden „Listen der Schande“ nur der Anfang. Vier Entwickler seien diese Woche damit beschäftigt, das Ganze tiefergehend weiter zu untersuchen und die Liste weiter mit Spielern zu füllen, die sich nicht an die Regeln halten und anderen den Spaß verderben wollen.

Auch im offiziellen Discord-Post heißt es, man arbeite ebenfalls daran, bessere Lösungen und zusätzliche Tools auszuloten, mit denen man primär gegen Bots und RMT-betreibende, aber auch gegen jegliche andere Verstöße effizienter vorgehen könnte. Ebenso sei ein Ingame-Reporting-System in Arbeit, das noch in diesem Quartal seinen Weg ins Spiel finden soll und mit dem ihr Auffälligkeiten leichter melden könnt.

Zusätzlich überlege man, ob die Listen der Schande der beste Weg sind, diese Prozesse auch der Spielerschaft offenzulegen, oder ob man andere Wege finde, diese Informationen zugänglich zu machen.

Da Ashes of Creation sich noch im Early Access und damit noch in Entwicklung befindet, haben Bots und Cheater derzeit noch relativ leichtes Spiel, doch die Entwickler zeigen, dass sie das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen und dranbleiben. Bereits zuvor hatte es erste Banns gegen Spieler gegeben, die durch RMT Geld machen wollten: Ashes of Creation zerschlägt 80 Konten, die über Exploits Gold in Geld verwandeln wollten