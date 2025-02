Spieler testet 1.000 Stunden das MMORPG Ashes of Creation: Erklärt, warum ihr euch den Kauf gründlich überlegen solltet

Das neue MMORPG Ashes of Creation befindet sich noch in der Alpha-Entwicklungs-Phase. Ein Content Creator hat es dennoch bereits über 1.000 Stunden gespielt und erklärt, für wen sich der Kauf lohnt.

Um wen geht es? Der YouTuber FLANKER konzentriert sich auf seinem YouTube-Kanal fast ausschließlich auf das neue MMORPG Ashes of Creation (kurz: AoC). Für seine Zuschauer dreht er Guides, testet neue Funktionen des Spiels und spricht über die Themen, welche die Community beschäftigen.

Jetzt hat er die tausendste Stunde im MMORPG verbracht und in einem Video aufgeklärt, für wen sich das Spiel wirklich lohnt und welche Gamer es sich lieber erneut überlegen sollten.

Die Karawanen sind bereits im MMORPG verfügbar:

Ashes of Creation ist gerade nur ein Test

Für wen lohnt sich Ashes of Creation? In seinem Fazit zu dem MMORPG auf YouTube spricht er über die wichtigsten Gameplay-Systeme und was aktuell noch im Spiel fehlt – und das ist seiner Meinung nach noch viel. AoC sei für ihn gerade nur ein Test eines MMOs und noch kein echtes MMORPG.

Er empfiehlt allen Spielern, vor dem Kauf folgende vier Punkte zu bedenken:

Alpha-2-Zugänge kosten etwa 100 $ (ca. 95 €): Für wen diese Summe viel Geld ist, der sollte sich den Kauf gut überlegen. Das Spiel ist noch in der Testphase: Es gibt technische Probleme, fehlende Inhalte und regelmäßige Wipes. Wer noch nie ein MMO gespielt hat, das auf Risiko und Belohnung setzt, oder allgemein wenig Erfahrung in diesem Bereich hat, sollte lieber noch abwarten. Lohnt es sich, einen Alpha-2-Zugang zu kaufen oder gibt es auf Steam nicht doch mehr Spaß in anderen Titeln für weniger Geld?

Wer den frühen Testzugang dennoch kaufen möchte, sollte wissen, dass man hier wirklich mehr testet als einfach nur spielt. Die Inhalte des MMORPGs würden Spielern schon nach 1–2 Monaten ausgehen, abhängig davon, wie viel Zeit man hineinstecke.

Welche Baustellen gibt es noch? Aktuell gibt es in Ashes of Creation lediglich 8 Nodes, später sollen es einmal 100 sein. Diese Nodes sind spezielle Gebiete in der Spielwelt, die sich durch den Einfluss der Spieler verändern sollen. Das entsprechende System ist jedoch noch nicht ausreichend implementiert.

Beim Sammeln hat man es aktuell noch mit vielen Platzhalter-Lösungen zu tun, die zwar funktionieren, aber gar nicht das widerspiegeln, was für das MMORPG später geplant ist.

Der komplette instanziierte Content des Spiels fehlt ebenfalls noch, weshalb die Spieler sich auf Open-World-Dungeons konzentrieren. In diesen respawnen die Feinde jedoch, was die Dungeons zu einer repetitiven Erfahrung macht, statt einer Instanz-Erfahrung wie in anderen MMORPGs. Darunter leidet auch das Team-Play, weil die klassische, optimierte Herausforderung fehlt.

Insgesamt ist YouTuber FLANKER aber zufrieden mit der Entwicklung und freut sich über die regelmäßigen Updates und die gute Kommunikation seitens der Entwickler. Er selbst habe bislang viel Spaß, auch wenn er das Ganze mehr als einen Test und nicht als echtes MMORPGs wahrnimmt. Es gibt auch andere, kritischere Stimmen zu AoC: Ein neues MMORPGs steht in der Kritik, doch aus ungewohnter Richtung naht die Rettung