ARK: Survival Ascended verschiebt seinen Release auf der Xbox in letzter Sekunde

Fans der Dino-Survival-Spiele ARK sind Verschiebungen bereits gewohnt. Die Xbox-Version von ARK: Survival Ascended sollte eigentlich heute, am 14. November 2023, an den Start gehen. Stattdessen wurde sie im letzten Moment verschoben.

Wann sollte ASA auf der Xbox erscheinen? Eigentlich hätte das Open-World-Survival-Spiel heute, am 14. November, auf der Xbox erscheinen sollen. Das war in einem Community-Post vom 4. November angekündigt worden. PlayStation-Spieler sollten sich hingegen noch etwas gedulden müssen.

Zunächst wolle man die Probleme auf Steam angehen, nachdem der überraschende PC-Release recht turbulent verlaufen war. Jetzt wurde auch der Xbox-Release noch einmal zurückgestellt.

Wann kommt ARK: Survival Evolved auf Xbox? In einem Post auf X, ehemals Twitter, vermeldeten die Entwickler von Studio Wildcard am 13. November, also einen Tag vor dem geplanten Release, den Stand der Dinge. Die Xbox- und Windows-PC-Version befinde sich demnach noch im Zertifizierungs-Vorgang .

Laut Wildcard soll der Release auf Xbox Series X|S noch im Laufe der Woche erfolgen. Man wolle eine genauere Zeit angeben, sobald man sie habe, heißt es weiter.

Wir haben euch den Post hier eingebunden:

Xbox and Windows Survivors, the game is still going through the certification process and will not be releasing on Tuesday.



We are expecting it to release it later this week, but, we'll update with a more precise time when we have it.