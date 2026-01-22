Wenige Stunden nach Release muss sich ein Gacha-Game für einen üblen Fehler entschuldigen: Buchten ihren Spielern versehentlich Geld ab

Heute hatte das Gacha-Game „Arknights: Endfield“ Release. Doch schon nach wenigen Stunden stießen die Entwickler auf ein großes Problem: Das Spiel machte falsche Abbuchungen bei einigen Spielern.

Um welches Spiel geht es? Heute, am 22. Januar, hatte das Spiel Arknights: Endfield seinen Release. Es handelt sich dabei um ein Open-World-Action-RPG, das auch gleichzeitig Gacha-Elemente hat. Ihr spielt gleichzeitig 4 Charaktere, die alle unterschiedliche Fähigkeiten und Attacken haben.

Ähnlich wie bei Genshin Impact durchlauft ihr verschiedene Haupt- und Nebenquests und könnt neue Charaktere freischalten. Das könnt ihr, indem ihr Echtgeld ausgebt und auf gutes Glück hofft.

Entwickler reagieren sofort auf Fehler

Was war der Fehler? Genau bei diesem Mechanismus kam es wenige Stunden nach Release zu einem Problem bei einigen Spielern. Denn nachdem Spieler via PayPal Echtgeld für das Spiel bezahlt hatten, wurden bei manchen von ihnen immer wieder Beträge in verschiedenen Währungen von dem Konto abgebucht.

In dem Subreddit r/Endfield postete ein User einen angeblichen Screenshot von einem der Spieler, der Opfer falscher Abbuchungen gewesen sein soll:

Wie reagierten die Entwickler? Die Entwickler reagierten vorbildlich, indem sie schnell und transparent auf den Fehler auf X aufmerksam machten. Sie legten genau dar, wie sie von dem Fehler bei PayPal erfuhren und welche Schritte sie direkt einleiteten, um weitere Spieler vor diesem Fehler zu bewahren.

Außerdem kündigten sie an, dass das verlorene Geld innerhalb von wenigen Stunden wieder zurück auf den Konten der Opfer sein soll. Weitere Betroffene sollten sich bei ihnen melden, damit auch ihnen geholfen werden kann.

Da die Entwickler schnell auf den Fehler reagierten, konnten die schädlichen Auswirkungen eingedämmt und schließlich wieder gutgemacht werden. Mehr zu Arknights: Endfield erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Mit Arknights: Endfield startet heute der größte Konkurrent für Genshin Impact seit Jahren, doch der hat eine Besonderheit