Auf Steam findet gerade der Lunar Sale zum Mondneujahr statt. In diesem Rahmen ist das Survial-Spiel ARK: Survival Evolved gerade um 80 % reduziert. MeinMMO erklärt, für wen sich das Angebot lohnt.

Was ist ARK: Survival Evolved? Das Survival-Spiel ARK ist einer der ältesten Vertreter des Genres, das immer noch gespielt wird. Ihr startet wie üblich bei diesen Spielen ohne irgendetwas und müsst euch auf einer fremden Insel irgendwie durchschlagen.

Das Besondere an ARK ist, dass sich auf der Insel auch urzeitliche Dinosaurier aller Art tummeln. Von kleinen Raptoren bis hin zu riesigen Sauriern, auf denen ihr sogar eure Base bauen könnt, findet sich alles Mögliche.

Wer sich gerne fühlen will wie in Jurassic Park oder ein Survival-Game mit einem besonderen Dreh sucht, der kann ARK im Moment besonders günstig erstehen.

Was kostet es? Aktuell ist ARK für den PC auf Steam um 80 % reduziert und kostet lediglich 11 € statt wie regulär 54,99 €. Wer das Explorer‘s Bundle mit dem Season Pass kauft, zahlt 19,93 € statt 94,98 €. Das Angebot dauert noch bis zum 15. Februar 2021.

Eines der besten Survival-Games auf Steam

So gut ist ARK: Auch, wenn der neue Survival-Hit Valheim ARK auf Steam bereits überholt hat, gehört es noch immer zu einem der besten Spielen des Genres. Im Schnitt spielten in den vergangenen 30 Tagen 59.518 Spieler ARK, in der Spitze sogar 88.425 (via SteamCharts). Bewertet wird das Spiel mit 90 % positiven Rezensionen in letzter Zeit.

Auch hier auf MeinMMO zählt ARK zu den besten Survival-Games 2021 für PC, Xbox und PlayStation.

Wer sollte es sich ansehen? Ark lohnt sich für euch, wenn:

ihr generell Interesse an Survival-Games habt und ARK noch nicht besitzt

euch der aktuelle Hype um Valheim kalt lässt, ihr das Prinzip aber spannend findet

ihr in Spielen gerne um euer Überleben kämpft, kreativ baut oder erkundet

ihr Dinosaurier mögt und ein Spiel sucht, in dem ihr sie hautnah erleben könnt

ARK eignet sich sowohl für Solo- als auch für Gruppen-Spieler. Mit Freunden ist es allerdings deutlich leichter, Gegner zu besiegen, zu überleben und sich Dinos zu zähmen.

Wer jetzt einsteigt, kann außerdem noch das Valentins-Event „Love Evolved 2“ mitnehmen. Das läuft noch bis zum 18. Februar und belohnt euch mit neuen Farben für eure Dinos und diversen Boni.