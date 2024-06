„ARK: Microtransactions Evolved“ – Spieler sind sauer, weil ARK einen neuen Weg gefunden hat, euer Geld zu nehmen

Der Trailer zum Start der Beta von WoW: The War Within. Schatten und Zorn zeigt Xal'atath und ihre Pläne.

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

Wenn ihr ARK: Survival Ascended besser aussetzen wollt und euch stattdessen primär für das weiterhin in der Entwicklung befindende ARK 2interessiert, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen, wie dort der aktuelle Status ist: ARK 2: Release, Trailer, Gameplay – Was wir bisher dazu wissen

Die Feuer-Katze kann flammenwerferartig Feuer speien, ist ein schnelles Reittier, das weit springen kann und besitzt die Fähigkeit sich auf Befehl zu schrumpfen und in ein Schultertier zu verwandeln. Als Schultertier ist der Pyromane zudem weiterhin in der Lage Feuer zu spucken und eure Gegner zu flambieren.

Die Tatsache, dass ihr für den Pyromane zahlen müsst, kommt bei einigen Spielern nicht gut an. Hinzu kommen dann auch noch P2W-Vorwürfe, denn der Pyromane ist durchaus in der Lage zu kämpfen.

Mit der Map gab es auch eine neue Kreatur, den Pyromane. Das ist eine Art brennende Raubkatze, die jetzt auf The Center gezähmt werden kann – ausschließlich auf The Center.

