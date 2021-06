Das Survival-Spiel ARK: Survival Evolved hat kürzlich seinen letzten DLC bekommen: Genesis Part 2. Pünktlich zum Update kommt das Spiel kostenlos auf Steam, jedoch nur für kurze Zeit.

Was ist ARK? In ARK landet ihr auf einer seltsamen Welt, die von Dinos und anderen Geschöpfen bewohnt ist. Ihr startet mehr oder weniger nackt und sollt überleben, zähmt euch die riesigen Urzeit-Echsen und erforscht Technologien, um euch letztendlich mit Sci-Fi-Waffen knackigen Bossen zu stellen.

Auf dem Weg dorthin baut ihr euch alleine oder mit Freunden eine Basis und erkundet von dort aus die Welt und ihre verschiedenen Biome. Mit verschiedener Nahrung sichert ihr euch euer Überleben. Dabei stehen euch mehrere Maps in verschiedenen DLCs zur Verfügung.

ARK gehört zu den besten Survival-Games für PC, PlayStation 4 und Xbox One und ist aktuell auf Steam kostenlos spielbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der offizielle Trailer zu ARK.

Wann und wo kann ich ARK kostenlos spielen? Bis zum 7. Juni ist ARK noch kostenlos spielbar für den PC auf Steam. In der gleichen Zeit könnt ihr euch ARK für einen um 80 % reduzierten Preis für 10,99 € kaufen – oder im Bundle mit allen DLCs für 40,80 €.

Genesis Part 2 bringt haufenweise neue Inhalte

Was ist das für ein DLC? Seit dem 3. Juni ist Genesis Part 2 für ARK verfügbar, der letzte DLC des Spiels. Mit diesem kommen etliche Inhalte und Features ins Spiel, wie etwa:

neue Kreaturen, darunter ein Weltraum-Delfin

2 weitere Biome

eine neue Starter-Zone, die Eden Zone mit allen notwendigen Ressourcen

neue Waffen, Werkzeuge, Strukturen und Kosmetika

Auch wenn Genesis Part 2 der letzte DLC von ARK ist, wird das Spiel mit Updates noch durch 2022 hinweg versorgt. Wer Genesis Part 1 und 2 spielen möchte, muss sich allerdings einen Season Pass kaufen. Die DLCs sind nicht in der kostenlosen Version enthalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zu ARK Genesis Part 2.

Für wen lohnt sich ARK? Jeder, der sich für Dinosaurier, Sandbox-Spiele und Survival-Games im Allgemeinen interessiert, sollte sich ARK einmal ansehen. Im Moment ist ARK das zweitgrößte Survival-Spiel auf Steam nach Rust (via steamcharts.com). An Mitspielern mangelt es also ebenfalls nicht.

Von den eigentlichen Mechaniken her unterscheidet sich ARK nicht stark von der Konkurrenz, die Features sind jedoch einzigartig. Einige der Dinos sind groß genug, als dass ihr eure Basis sogar auf ihnen bauen könnt – selbst auf Flugsauriern. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr die Dinos in ARK zähmt.

Zudem bietet ARK eine interessante Story rund um den leicht irren Wissenschaftler Edmund Rockwell, der mehr oder weniger die Welt kontrolliert, auf der ihr euch befindet. Ihr kämpft auf eurem Weg, die Geheimnisse aufzudecken, immer wieder gegen mächtige Bosse und einzigartige Gegner.

Allerdings gibt es immer wieder Kritik, dass Bugs oder Performance-Probleme das Spielgefühl trüben. Ihr solltet also eine gewisse Frust-Toleranz mitbringen, wenn ihr euch ARK anseht. Probleme tauchen nicht immer auf, aber wenn, dann können sie sehr nervig sein.

ARK ist im Moment dabei, einen Nachfolger zu entwickeln. Der Einstieg lohnt sich also im Moment auch, um sich auf den zweiten Teil vorzubereiten, in dem sogar Hollywood-Legenden mitspielen:

Hollywood-Star Vin Diesel spielt in ARK 2 mit – Alles zu seiner Rolle Santiago