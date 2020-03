ARK Genesis: An diesem Ort findet ihr die Ferox – so zähmt ihr sie

Der Ferox gehört in ARK Genesis zu den neuen Kreaturen, die nicht so einfach gezähmt werden können. Wir sagen euch, wo ihr diese kleinen Racker findet und wie ihr sie zähmt.

Auch der Ferox, das kleine Süße Tierchen mit den Kulleraugen, muss zum Zähmen gefüttert werden. Damit reiht es sich zu den Bloodstalkern und den Riesen-Schildkröten, die von euch ebenfalls etwas zu Fressen haben möchten.

Ihr benötigt Element – so kriegt ihr es

Bevor ihr euch auf die Suche nach einem Ferox macht, benötigt ihr das richtige Futter. Element gehört zu den Leibspeisen der kleinen Tierchen und lässt sich in Genesis nicht so einfach besorgen.

So klappt’s: Ihr benötigt 4000 Hexagon, die Währung in ARK Genesis, mit der ihr euch teleportieren und Items bei der Drohne HLN-A kaufen könnt. Und genau das tut ihr auch. Öffnet den Shop und kauft 2 Mal Element. Mehr benötigt ihr pro Ferox nicht.

Der beste Fundort für Ferox

Die Ferox sind im Schnee-Biom von Genesis beheimatet und können dort überall gefunden werden. Sie tauchen jedoch selten auf, sind im Schnee schwer zu erkennen und können leicht von feindlichen Kreaturen getötet werden.

Im Schnee-Biom selbst gibt es jedoch eine kleine Ferox-Höhle, in der ihr die kleinen Tierchen findet. Sie befindet sich bei den Koordinaten 70.7 – 26.1. Achtet auf ein Terminal direkt vor der Höhle.

So zähmt ihr einen Ferox

Habt ihr einen Ferox gefunden, rüstet das Element in den Fütterungs-Slot aus, also dem rechten Quickslot eures Inventars.

Nähert euch dem Ferox und füttert es. Es wird sich in eine Werwolf-artige Kreatur verwandeln und greift alles an, was es findet. Haut also erst einmal ab, lasst den Ferox aber nicht aus den Augen. Sobald das Element nach kurzer Dauer seine Wirkung verloren hat, verwandelt es sich wieder zurück. Wiederholt ihr die Prozedur ein weiteres Mal, gehört der Ferox euch.

Um den Ferox zu verwandeln, müsst ihr ihm mit Element füttern. Ansonsten ist Fleisch als Futter ausreichend.

Achtung: Gebt ihr ihm zu viel Element, verliert ihr die Kontrolle und der Ferox greift Freund und Feind an.

Habt ihr euch schon einen Ferox geholt?