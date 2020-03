Die feurige Echse in der ARK: Survival Evolved Erweiterung Genesis lässt sich nicht zähmen. Wir sagen euch, wie ihr trotzdem an einen gefährlichen Magmasaur herankommt.

Der Magmasaur ist eine beeindruckende feurige Echse und kann nicht auf herkömmliche Art und Weise gezähmt werden. Anders als beim Bloodstalker oder der Riesen-Schildkröte, müsst ihr einen Magmasaur selbst züchten.

Fundort – Hier findet ihr die Magmasaur-Eier

Die Echsen sind im Vulkan-Biom zu Hause und fühlen sich in der unmittelbaren Nähe zur Lava wohl. Um einen eigenen Magmasaur zu züchten, benötigt ihr ein befruchtetes Ei, die ihr in den Höhlen unter dem Vulkan findet. Ihr erkennt bereits beim Aufheben, ob ein Ei befruchtet ist. Allerdings soll es laut Spielern in den Höhlen ohnehin nur befruchtete Eier geben.

Achtung! Der Vulkan bricht regelmäßig aus. Befindet ihr euch dann noch in der Höhle, sterbt ihr.



Es gibt 2 Höhleneingänge am Vulkan, die mit lilanen Kristallen gut sichtbar sind.

So holt ihr euch die Eier: Die Eier eines Magmasaur zu stehlen ist nicht einfach. YouTuber nooblets.com hat ein paar Tipps parat:

Nehmt einen Bloodstalker: Mithilfe des Bloodstalkers könnt ihr euch in die Höhle begeben, die kleineren Gegner auffressen und euch zu den Eiern hinunterschwingen. Sobald ihr das Ei eingesammelt habt, schwingt ihr euch schnell wieder zurück. Vorausgesetzt ihr könnt mit dem Bloodstalker richtig umgehen.

So brütet ihr das Magmasaur-Ei aus

Habt ihr ein befruchtetes Ei erfolgreich aus der Höhle gestohlen, geht es zurück in eure Base. Baut einen kleinen Raum mit mindestens 9 Klimaanlagen drin und legt das Ei ab. Anschließend habt ihr etwa 5 Stunden Zeit, euch um andere Dinge zu kümmern.

Das benötigt ihr für eine Klimaanlage:

Am Fabrikator bauen

80 Metallbarren

15 elektronische Teile

5 Polymer

15 Kristalle

Benötigt Elektrizität zum Betrieb

Das müsst ihr beachten: Sobald die Magmasaur Babys geschlüpft sind, brauchen sie Futter. Als Baby fressen sie jedoch nur Ambergris, Fäkalien vom Space-Wal. Die findet ihr im Mond-Biom, sucht einfach nach Steinen die blau/grün schimmern.

Ihr bekommt jedoch nur eine geringe Menge an Ambergis aus den jeweiligen Steinen heraus. Benutzt im besten Fall einen Minenlaser oder einen Anklyosaurus, um möglichst Effektiv zu sein. Andernfalls reicht auch eine Spitzhacke und etwas Zeit.

Ambergris stillt den Hunger der Babys um 500 und verdirbt nach 15 Minuten. In einem Kühlschrank hält es sich für etwa einen Tag.

Habt ihr euch schon einen Magmasaur geschnappt?