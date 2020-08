PC-Spieler erfreuen sich bereits seit Jahren an der beliebten Crystal Isles Mod Map. Anfang Juni wurde die Map auch offiziell vom ARK-Entwicklungsteam veröffentlicht. Nur Konsolenspieler kamen noch nicht in den Genuss der fantasievoll gestalteten Welt. Bis jetzt! In 2 Tagen wird die Map auch auf der PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Das ist los: Im aktuellen ARK: Survival Evolved Community Crunch bestätigen die Entwickler erneut das Release-Datum der beliebten Crystal Isles Map für die Konsolen. Am 25. August soll es endlich so weit sein und PS4- sowie Xbox One-Spieler können die Welt sowie ihre Bewohner erkunden.

Das ist Crystal Isles: Die Map wurde ursprünglich als Mod entwickelt und erfreute sich großer Beliebtheit. Über 211.000 Downloads konnte die Map seit ihrem Release im November 2016 verzeichnen. Kein Wunder also, dass Wildcard die Map offiziell in ihr Programm aufnehmen wollte. Am 11. Juni 2020 erschien sie dann vorerst für alle PC-Spieler und begeistert mit einer fantasievoll gestalteten Welt sowie einzigartigen Kreaturen.

Das Great Valley, ein Regenwald mit Mooren und hoch aufragenden Ästen

Die Eldritch Isle, ein unheimliches und herausforderndes Reich

Emberfall, eine Region mit „lebendigem Laub“ und Vulkanen

Die Apotheose, eine Ansammlung fliegender Inseln, die von Weinreben und Wurzeln durchzogen sind

Tiefe Unterwasserhöhlen

Drei Arten von Kristallwyvern, die gezähmt und gezüchtet werden können

Eine neue Boss-Arena

Den Flugdino Tropeognathus, der wie ein Kampfjet agiert

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Den Tropeognathus konnten Konsolenspieler seit dem 11. Juni in jeder ARK-Welt finden. Mit dem Release der Crystal Isles fliegt er aber zurück in sein Heimatgebiet und lässt sich nur noch dort blicken. Wo ihr ihn findet und wie ihr ihn zähmt, verraten wir euch gerne.

Das können PC-Spieler erwarten: Nicht nur Konsolenspieler haben Grund sich zu freuen. Ab dem 25. August ist es PC-Spielern möglich, Items und gezähmte Dinos von und zur Crystal Isles Map hin und her zu transferieren.

Konsolenspieler müssen noch warten, bis dieses Feature freigeschaltet wird. So soll verhindert werden, dass große Clans die Map zu Beginn überrennen und alles platt walzen.

Freut ihr euch bereits auf die Crystal Isles Map? Wenn ihr euch für Mod-Maps interessiert und wie sie offiziell werden, schaut euch unser Interview mit dem Ersteller einer der beliebtesten ARK-Mods an.