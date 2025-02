Eines der spannendsten neuen MMORPGs startet einen Test auf Steam und ihr könnt dabei sein

Das neue MMORPG ArcheAge Chronicles sollt ihr noch dieses Jahr testen können. Die erste Möglichkeit gibt es schon bald.

Was ist das für ein MMORPG? Das MMORPG von Kakao Games und XLGAMES soll irgendwann im Finanzjahr 2026 für PC (Steam und Epic Games), PlayStation 5 sowie Xbox Series erscheinen und dürfte aufgrund seiner Ambitionen zu den spannendsten Genre-Neuerscheinungen des nächsten Jahres gehören.

Der Fokus des MMORPGs liegt auf PvE-Inhalten und einer guten Story. Das sind wohl die Themen, die der Zielgruppe der westlichen Konsolenspieler am wichtigsten sind. PvP soll es zwar auch in ArcheAge Chronicles geben. Der Modus soll jedoch nur in klar abgesteckten, kompetitiven Bereichen verfügbar sein und auch nur für feste Teams und Gilden.

Hier könnt ihr mehr zum MMORPG erfahren:

Gleich mehrere Tests in 2025

Was passiert dieses Jahr bei ArcheAge Chronicles? Das MMORPG soll erst 2026 erscheinen, dafür aber dieses Jahr ausführlich getestet werden können. Noch in der ersten Jahreshälfte soll es laut den Entwicklern (via nspna.com) einen ersten Test mit Spielern geben. Sie nennen hier konkret den April, wobei dieser Zeitraum eher als geplantes Ziel, als ein feststehender Zeitpunkt gewertet werden sollte.

Wie nehmt ihr teil? Zu dem Test werden zwar nur einige Spieler eingeladen, doch ihr habt dennoch die Chance, daran teilzunehmen, indem ihr euch auf der Website von Kakaogames für den Newsletter zum MMORPG anmeldet. Achtet im folgenden darauf, ob ihr eine Einladung zum Ausfüllen weiterer Infos zu euch und eurem System erhaltet und füllt diese unbedingt aus. Diese Nachricht kann jederzeit bis zum Test als Mail bei euch eingehen.

Zum ersten Test sollen zunächst wenige Spieler eingeladen werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass er im Geheimen stattfinden wird. Die Entwickler bieten bislang keinen weiteren Weg, um auf eine Liste für den Beta-Zugang zu kommen.

Was das PvP betrifft, orientiert sich ArcheAge Chronicles an Throne and Liberty. Die Entwickler erwähnten bereits in der Vergangenheit, dass es Karawanen und Gildenschlachten um Festungen geben soll. Mehr zum Spiel und wie es seinen Vorgänger übertrumpfen will, erfahrt ihr hier: Eines der spannendsten neuen MMORPGs 2025 möchte beliebten Vorgänger in allen Bereichen übertrumpfen