Pokémon TCG Pocket: Die 7 besten Decks mit Arceus-ex als Kartenliste

Mit der Erweiterung Licht des Triumphs sind viele neue Karten in Pokémon TCG Pocket gekommen, so auch die Karte Arceus-ex. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die starke Karte am besten in Decks verbauen könnt.

Was ist Arceus-ex für eine Karte? Arceus-ex hat eine ähnliche Attacke wie Pikachu-ex, um das eine der besten Decks gebaut werden kann. Die Attacke Ultimative Macht verursacht 70 Schaden beim Gegner, kann aber bis zu 130 Schaden austeilen, sofern die eigene Bank mit drei Pokémon besetzt ist. Mit 140 Lebenspunkten hält Arceus-ex ebenfalls einiges aus.

Der größte Vorteil an der neuen Karte: Es ist ein farbloses Pokémon. Das bedeutet, dass jede Energie an die Karte angelegt werden kann. Arceus-ex kann somit in jedes Deck integriert werden.

Die Fähigkeit Sagenhafter Glanz sorgt außerdem dafür, dass spezielle Zustände Arceus-ex nichts anhaben können. Außerdem: Die Karte besitzt die Kopplungsfähigkeit, markiert durch das Symbol hinter dem Text.

Arceus-ex & Iksbat Deck

2x Arceus-ex

2x Darkrai-ex

2x Zubat

2x Golbat

2x Iksbat

2x Pokéball

1x Pokémon-Kommunikation

2x Forschung des Professors

2x Riesige Robe

1x Leaf

1x Sabrina

1x Beulenhelm

Wie wird das Deck gespielt? Iksbat is dafür gemacht, um mit Arceus-ex gemeinsam gespielt zu werden. Mit seiner Fähigkeit Trickkopplung kann es, wenn Arceus-ex im Spiel ist, dem gegnerischen Pokémon 30 Schadenspunkte zufügen.

Darkrai-ex kann ebenfalls für passiven Schaden genutzt werden. Pro Runde könnt ihr mit der Karte, wenn ihr eine Energie anlegt, 20 Schadenspunkte an das gegnerische Pokémon geben.

Während ihr mit diesen beiden Karten passiven Schaden von der Bank aus verursacht, sollte Arceus-ex euer Hauptangreifer sein. Um die Karte noch stärker zu machen, solltet ihr ihr eine Riesige Robe oder einen Beulenhelm anlegen.

Am besten ihr legt zunächst ein Zubat in die Aktive Position und entwickelt es ganz bis zu Iksbat. Iksbat könnt ihr dann, wenn euer Arceus-ex mit genug Energie bereit ist, kostenlos zurückziehen.

Wenn ihr genug Energie für Arceus-ex zum Angreifen gesammelt habt, solltet ihr beim Angreifen darauf achten, dass ihr alle drei Plätze auf eurer Bank besetzt habt. So macht die Attacke nicht nur 70 Schaden, sondern 130.

Arceus-ex & Rexblisar Deck

2x Arceus-ex

2x Shnebedeck

2x Rexblisar

1x Evoli

1x Glaziola-ex

2x Forschung des Professors

2x Perla

2x Pokéball

2x Pokémon-Kommunikation

2x Trank

2x Riesige Robe

Wie wird das Deck gespielt? Auch Rexblisar ist dafür gemacht, um mit Arceus-ex zusammen gespielt zu werden. Mit der Fähigkeit Vitalkopplung werden die Kosten der Attacken von Rexblisar um eine Energie gesenkt. So könnt ihr die Attacke Megahieb schon mit zwei Energien einsetzen. Rexblisar solltet ihr zusätzlich noch eine Riesige Robe verpassen, damit es noch mehr aushält.

Mit der Unterstützer-Karte Perla könnt ihr 40 Schadenspunkte eures Pokémon heilen, sofern es eine Wasser-Energie angelegt hat.

Auf Glaziola-ex könnt ihr im Notfall ausweichen. Die Karte benötigt nur eine Entwicklung, hat 140 Lebenspunkte und kann mit Polarwind ordentlich austeilen.

Arceus-ex & Despotar

2x Arceus-ex

2x Larvitar

2x Pupitar

2x Despotar

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

2x Riesige Robe

2x Beulenhelm

2x Pokémon-Kommunikation

1x Zyrus

1x Sabrina

Wie wird das Deck gespielt? Despotar benötigt zwar zwei Entwicklungen, um es einsetzen zu können, doch wenn es erstmal einsatzbereit ist, ist es ein echter Brecher. Mit Kraftkopplung könnt ihr gemeinsam mit Arceus-ex 30 Extra-Schadenspunkte zu der ohnehin schon starken Attacke Schollenbrecher (130 Schadenspunkte) verursachen.

Da das Deck lange benötigt, um aufgesetzt zu werden, solltet ihr alle anderen Item- und Unterstützer-Katen darauf anlegen, euren Aufbau zu unterstützen. Alternativ könnt ihr zur Absicherung auch zwei Shardragos einsetzen, um eine Art Schild gegenüber den gegnerischen Angriffen zu haben.

Arceus-ex & Raichu

2x Arceus-ex

2x Pikachu

2x Raichu

2x Pachirisu-ex

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

2x Beulenhelm

2x Riesige Robe

2x Pokémon-Kommunikation

2x Lucia

Wie wird das Deck gespielt? Dieses Deck zeichnet sich vor allem durch Schnelligkeit aus. Pachirisu-ex benötigt nur zwei Energien, um angreifen zu können und ist perfekt, um den Gegner hinzuhalten, bis ihr Raichu oder Arceus-ex aufgesetzt habt.

Raichu hat die Widerstandskopplung mit Arceus. Das heißt, dass Raichu 30 Schadenspunkte weniger hinzugefügt werden. Der Nachteil an Raichu: Seine Attacke Funkensprung fügt auch einem Pokémon auf der eigenen Bank 20 Schadenspunkte zu. Zudem ist der Schaden von Funkensprung bei 2 Energiepunkten mit 40 Schaden lächerlich gering.

Arceus-ex & Magnezone

2x Arceus-ex

2x Magnetilo

2x Magneton

2x Magnezone

2x Shardrago

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

2x Beulenhelm

2x Riesige Robe

2x Pokémon-Kommunikation

Wie wird das Deck gespielt? In diesem Set ist Magnezone ein Stahl-Pokémon. Mit Arceus hat es die Widerstandskopplung; es erleidet also 30 Schadenspunkte weniger. Da Magnezone und Arceus-ex etwas Zeit benötigen, um aufgesetzt zu werden, könnt ihr mit Shardrago den Gegner hinhalten. Sowohl Arceus-ex als auch Magnezone könnt ihr als Angreifer nutzen.

Arceus-ex & Venuflibis

2x Arceus-ex

2x Venuflibis

2x Evoli

2x Folipurba(-ex)

2x Shaymin

2x Erika

2x Riesige Robe

2x Beulenhelm

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

Wie wird das Deck gespielt? Venuflibis könnt ihr in diesem Deck einsetzen, um schon mal einen schnellen Angreifer zu haben, während ihr Arceus-ex auf der Bank vorbereitet. Venuflibis hat nur 80 Lebenspunkte und kann mit seiner Fähigkeit Kraftkopplung zusammen mit Arceus maximal 50 Schadenspunkte erreichen.

Ihr könntet Venuflibis eine Riesige Robe geben, damit es ein paar Schläge mehr aushält oder mit Beulenhelm ein bisschen mehr Schaden austeilt.

Ansonsten könnt ihr auch Folipurba-ex in die Aktive Position packen, da es mit seiner Fähigkeit Waldatem in jeder Runde eine Energie an eins eures Pokémon auf der Bank abgeben kann; optimalerweise natürlich an Arceus-ex.

Arceus-ex & Dialga-ex Deck

2x Arceus-ex

2x Dialga-ex

2x Shaymin

2x Pokéball

2x Trank

2x Forschung des Professors

1x Zyrus

1x Giovanni

2x Leaf

1x Sabrina

1x Beulenhelm

2x Riesige Robe

Wie wird das Deck gespielt? Dialga-ex hilft euch in diesem Deck, euer Arceus-ex so schnell wie möglich mit Energie zu versorgen. Dafür setzt ihr Dialga-ex in die Aktive Position und benutzt mit zwei Energien die Attacke Metallturbo, um sie Arceus-ex zuzuschieben. Gleichzeitig wird bei dem gegnerischen Pokémon 30 Schaden verursacht.

Shaymin ist das perfekte Unterstützer-Pokémon, denn es kann mit der Fähigkeit Duftender Blumengarten jede Runde 10 Schadenspunkte heilen.

Wie kombiniert ihr Arceus-ex? Schreibt es uns in die Kommentare! Falls ihr noch auf der Suche nach einem starken Deck seid, können wir euch unsere Tier List zu den besten Meta Decks empfehlen: Pokémon TCG Pocket: Decks – Die besten Meta Decks in der Tier List