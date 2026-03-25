Spieler verwandelt ARC Raiders in Fortnite, nutzt einen Trick, um fiese Fallen zu bauen

Ein Spieler hat in ARC Raiders herausgefunden, wie er Barrikaden fast überall platzieren kann. Jetzt verwandelt er das Spiel komplett.

Um wen geht es? YouTuber Silarious beschäftigt sich auf seinem Kanal viel mit ARC Raiders. Zuletzt fand er jedoch eine Möglichkeit, ARC Raiders ganz anders zu spielen als normale Gamer.

So hat er einen Weg gefunden, die Barrikaden im Spiel auf allem zu platzieren, auch wenn das Spiel dies eigentlich verhindern soll. So zeigt er in seinen Videos unglaubliche Kreationen.

Hier könnt ihr die neue Hurricane-Kondition sehen:

Aus ARC Raiders wird Fortnite

Was hat der Spieler erbaut? Der Spieler hat mit seinen Barrikaden unzählige Möglichkeiten gefunden, ARC Raiders umzugestalten. Eine davon ist es, die Barrikaden auf den ARCs zu platzieren. Die Roboter wirken plötzlich gar nicht mehr so tödlich, wenn sie mit einer Barrikade auf dem Kopf durch die Level laufen.

Eine andere Einsatzmöglichkeit ist aber der Bau von Fallen. Wer bislang die Minen im Spiel gemein fand, wird hier wohl furios werden. So hat der YouTuber es geschafft, die Barrikaden an beweglichen Objekten zu platzieren, zum Beispiel Türen.

Schließt ein Spieler die Türe, kommt aus der Wand eine Barrikade gefahren, an der Minen platziert sind. Zuvor versteckt die Barrikade sich allerdings in der Wand und macht die Minen damit unsichtbar. Spieler haben entsprechend keine Chance und können nichts gegen die Falle tun.

Fieser geht es nur noch in der Metro von ARC Raiders. Hier kann man die Barrikaden an den Schienen platzieren und sie so durch das Level fahren lassen. Beim Looten kann man dann von einer fahrenden Barrikade erschlagen werden, wodurch sich ARC Raiders fast in das Handyspiel Temple Run verwandelt.

Hier könnt ihr sehen, wie das im Spiel aussieht:

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Wie reagieren die Spieler auf die Methode? Statt den Creator zu beleidigen oder ihn als bösen Cheater abzutun, feiern die Spieler von ARC Raiders seine Kreativität. Der Creator und auch die Fans sind sich sicher, dass der Bug bald behoben wird. Sie freuen sich stattdessen einfach an der Kreativität des Spielers auf Reddit:

Milkym0o: „Spielen wir überhaupt dasselbe Spiel??“

Hollowpoint20: „Bro, was zum Fick schaue ich mir da an? Die Jungs haben ein komplett neues Spiel gemacht, ich schwöre“

Leonbacon: „Was fehlendes Endgame aus einem mf macht“

StorytellerGG: „Zuerst dachte ich, dieser Clip wäre modifiziert oder bearbeitet. Dann wurde mir klar, dass das alles im Spiel ist (zumindest glaube ich das). Unglaubliches Zeug, Mr Barricade.“

Auch wenn der Spieler einen Bug ausnutzt, um ARC Raiders in ein ganz anderes Spiel zu verwandeln, erhält er von der Community viel Lob und Freude. Während ARC Raiders für diesen Bug keinen Realismus-Preis gewinnt, könnte das bei den Waffen anders aussehen: Wie realistisch sind die Waffen in ARC Raiders? Experte eines Museums klärt auf