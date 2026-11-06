Der Chef von ARC Raiders spricht über die PvE-Debatte des Extraction-Shooters und macht vielversprechende Andeutungen für PvE-Fans.

Patrick Söderlund, einer der Gründer und derzeitiger CEO von Embark Studios (ARC Raiders, The Finals), hat in einem Interview mit „The Game Business“ (via YouTube) unter anderem über die PvE-Debatte des Extraction-Shooters gesprochen.

Bei der PvE-Debatte von ARC Raiders geht es darum, dass sich innerhalb der Community des Spiels verschiedene Lager gebildet haben. Die einen wünschten sich bereits kurz nach Release einen PvE-Modus, in dem es überhaupt kein PvP gibt. Die anderen argumentieren dagegen und sind überzeugt, das würde dem Spiel schaden.

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„Haben es inzwischen ausprobiert und festgestellt, dass es in Ordnung ist“

Das sagt der CEO: Söderlund ist überzeugt, dass sie problemlos einen PvE-Modus zu ARC Raiders hinzufügen könnten. Er erklärt jedoch, dass sie nicht den grundlegenden Gameplay-Loop beeinträchtigen wollen. Zu diesem gehöre laut Söderlund auch der PvP‑Aspekt des PvPvE-Spiels, da dieser für eine angemessene Spannung sorge.

„Wenn man ein Spiel entwickelt, versucht man, bei den Spielern Emotionen zu wecken“, erklärt er und führt aus: „Wenn man bei den Leuten, die das Spiel spielen, Emotionen hervorrufen kann, macht man wahrscheinlich etwas richtig.“

Söderlund glaubt, ARC Raiders schaffe es, viele verschiedene Emotionen auszulösen, und könne deshalb nicht unbedacht einen Modus hinzufügen, in dem mit dem PvP-Aspekt des Spiels ein wichtiger Bereich entfernt werden würde: „Wenn man eine wesentliche Komponente aus dem Spiel entfernt, spielt man am emotionalen Kern des Spiels herum, was unserer Meinung nach vielleicht nicht das Richtige ist.”

Trotzdem deutet Söderlund an, dass es zukünftig einen permanenten PvE-Modus geben könnte: „Wir haben es inzwischen ausprobiert und festgestellt, dass es in Ordnung ist. Warum sollten wir es also nicht machen?“, stellt er fest.

Söderlund bezieht sich dabei auf einen Test im vergangenen Oktober 2026, bei dem ARC Raiders für einen begrenzten Zeitraum einen PvE-only-Modus anbot. Dieser habe – wie Executive-Producer Alexander Grøndal im selben Interview bestätigte – enormes Interesse geweckt. Insgesamt sollen während des Testzeitraums rund 50 % aller Runden auf PvE-Servern gespielt worden sein.

Söderlund betont aber, dass das Studio das Gesamtbild betrachte und die kreative Integrität des Spiels schützen wolle, während man sich die Bedürfnisse beider Seiten anhöre:

Wir haben inzwischen ein ausreichend großes Publikum, sodass wir zuhören und beide Lager bedienen müssen. Wir können das PvE-Lager nicht völlig ignorieren und einfach sagen: „Nun, das ist nicht das Spiel, das wir gebaut haben.“ Das wäre unklug. Was wir also versuchen, ist natürlich dem Spiel treu zu bleiben, das wir entwickelt haben, aber gleichzeitig zu verstehen, wie wir dem jeweiligen Lager das geben können, was es braucht – ohne das Gesamterlebnis zu verwässern. Das ist die Balance, die wir finden müssen.

Was haltet ihr von der Idee eines permanenten PvE-Modus? Findet ihr das gut oder glaubt ihr, ohne PvP geht ARC Raiders ein wichtiger Teil der Spannung verloren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller schaute sich den PvE‑Modus beim zeitlich begrenzten Test ebenfalls an und hatte auch als PvP-Fan großen Spaß – obwohl er den Modus wahrscheinlich nicht so spielte, wie er gedacht war, und dabei eine große Menge an Ausrüstung verlor: Ich habe 4 Stunden ARC Raiders gespielt und mehr mit meiner Kamera als mit richtigen Waffen geschossen – es endete katastrophal