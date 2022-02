Apex Legends schwingt rigoros den Bann-Hammer, trifft versehentlich die Opfer und Unschuldige

Kürzlich gab es auch eine andere Geschichte um Apex Legends, in der die Hilfe anders aussah, als gedacht: Twitch-Streamer schreit in Apex Legends so laut um Hilfe, dass die Polizei vorbeischaut

Die Entwickler von Apex Legends kennen das Problem also. So wie es klingt, kennen sie aber noch nicht die Hintergründe. Deshalb müssen aktuell fehlerhafte Banns dieser Art einzeln angeschaut werden. Das sollte weder für EA, Respawn noch Apex-Fans eine zufriedenstellende Situation sein.

Gut, dass wir uns um darum kümmern konnten, aber es tut uns leid, dass das passiert ist. Wir arbeiten mit den Teams zusammen, um das Problem zu verstehen und es zu lösen. Die Spieler sollten in der Lage sein, die bestehenden Support-Kanäle zu nutzen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, und sich nicht auf die Aufmerksamkeit in sozialen Medien verlassen.

Auch in dem Fall beinhaltet die Mail vom EA-Support dieselbe Nachricht, in der von einer „eingehenden Prüfung“ die Rede ist. Das ist nicht der erste dieser Fälle, der auf reddit geteilt wurde. Bereits vor einer Woche berichtete der User GGiAlwaysCarry auf reddit von einem ähnlichen Problem.

Hier soll ein Spieler mit den Namen starboy eine üble Beleidigung im In-Game-Chat geschrieben haben. Aus diesem Grund wurde der Account von dem reddit-User gebannt. Allerdings heißt der reddit-User auch in Apex masterbarbosa, ist also ein komplett anderer Spieler als der beleidigende starboy.

Hallo, vielen Dank, dass Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben, um uns über die Maßnahmen zu informieren, die in Bezug auf Ihr Konto ergriffen wurden. Die Maßnahme bezieht sich auf den folgenden Verstoß: Hasserfülltes Verhalten

So steht in der Mail:

Was ist Spielern aufgefallen? Sowohl auf reddit als auch auf Twitter gab es in den letzten Tagen vermehrt Berichte, dass das Bann-System bei Apex Legends die Opfer statt die Übeltäter bestraft.

In Apex Legends häufen sich die Berichte, dass falsche Spieler von EA gebannt werden. Spieler, die andere für Hassrede und Beleidigung gemeldet, werden statt den Schuldigen bestraft. Auch komplett fremde Spieler soll es anscheinend grundlos erwischt haben. MeinMMO sagt euch, was dahinter steckt.

