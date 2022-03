Massiver Leak bei Apex Legends zeigt 9 neue Helden – „Das sind 27 Monate an Content!“

Ein Daten-Leak in Apex Legends zeigt ein enormes Ausmaß an neuen Inhalten. Darunter sind die Beschreibungen der nächsten 9 Helden, neue Spielmodi, Waffen und Maps. Wie legitim dieser Leak ist und was euch dann alles in den nächsten 27 Monaten an Content erwartet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Leak? Während in Apex Legends noch die 12. Season läuft und das Spiel auch 3 Jahre nach Launch äußerst erfolgreich ist, kommt ein echter Knaller auf uns zu.

Denn ein unbekannter Leaker hat jüngst einen Daten-Leak von epischen Ausmaßen veröffentlicht. Es handelt sich offenbar um einen internen Entwickler-Build des Spiels, der als kompletter Ordner hochgeladen wurde.

Darin sind unter anderem 9 neue Helden samt ihren Skill-Beschreibungen zu sehen. Außerdem erfahren wir einiges über neue Waffen, Spielmodi und Maps.

Auf reddit wurden die inzwischen (und sehr schnell) wieder gelöschten Infos aus dem Original-Upload fleißig zirkuliert und die Community ist völlig aus dem Häuschen. Denn da Apex Legends jede Season eine neue Legende veröffentlicht und eine Season 3 Monate dauert, dürfte der Leak gerade 27 Monate an zukünftigem Content offenbart haben.

Apex Legends: Die Skills der neuen Legende Mad Maggie – Treibt Gegner aus der Deckung

Ist das wirklich echt? Freilich sind solche Leaks mit Vorsicht zu genießen und eine offizielle Bestätigung von Entwickler Respawn liegt nicht vor. Doch das gezeigte Material sieht äußerst echt aus, vor allem das Video, in dem die neuen Legenden und ihre Modelle zu sehen sind.

In der Community ist man sich einig, dass diese Infos tatsächlich legitim sind und wirklich der Content der nächsten 2 Jahre offenbart wurde. Auch die rasche Löschung der Original-Daten spricht dafür, dass hier wirklich ein streng geheimer, interner Build hochgeladen wurde.

Doch selbst, wenn alle diese Daten zu 100 % legitim sind, können sich Entwicklungspläne jederzeit ändern. Dieser Leak zeigt also nicht garantiert, wie es mit Apex Legends in den nächsten Jahren weitergeht.

Der wahrscheinliche Content der nächsten 27 Monate in Apex Legends

Das sind die neuen Helden: Das „Filetstück“ des Leaks sind freilich die 9 neuen Helden. Von denen wissen wir allesamt die Namen, die Bezeichnung und eine Beschreibung ihrer Skills. Ein paar von ihnen haben sogar schon mehr oder weniger fertige Modelle, während der Großteil als Platzhalter zu sehen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Nach aktuellem Stand des Leaks sind die kommenden Helden und ihre Skills wie folgt:

Conduit (Support): Dieser Held hat den Titel “Empathic Shielder“ und kann Schilde schneller laden und auch Verbündete so stärken. Als Ultimate kann er gegnerische Schilde abziehen und sich selbst geben.

Dieser Held hat den Titel “Empathic Shielder“ und kann Schilde schneller laden und auch Verbündete so stärken. Als Ultimate kann er gegnerische Schilde abziehen und sich selbst geben. Scryer (Aufklärung): Der Titel dieses Helden ist „Haunting Stalker“. Dieser Held ist ein Aufklärer, der offenbar nach seinem Ableben seinen Killer überwacht. Außerdem soll er Gegner blenden und Spionage-Kameras an ihnen anbringen.

Der Titel dieses Helden ist „Haunting Stalker“. Dieser Held ist ein Aufklärer, der offenbar nach seinem Ableben seinen Killer überwacht. Außerdem soll er Gegner blenden und Spionage-Kameras an ihnen anbringen. Newcastle (Verteidiger): Dieser Held ist schon weit ausgearbeitet und trägt den Titel „Mobile Defender. Es scheint sich um eine mobile Version von Gibraltar zu handeln. Er soll gefallene Kameraden in Sicherheit tragen können, während er sie wiederbelebt. Außerdem kann er Schilde in eine Richtung errichten und diese aktiv drehen und bewegen. Obendrein kann er wohl in ein Zielgebiet springen und dort eine Befestigung in eine Richtung errichten. Offenbar hat er auch den Wiederbelebungsschild von Lifeline bekommen.

Dieser Held ist schon weit ausgearbeitet und trägt den Titel „Mobile Defender. Es scheint sich um eine mobile Version von Gibraltar zu handeln. Er soll gefallene Kameraden in Sicherheit tragen können, während er sie wiederbelebt. Außerdem kann er Schilde in eine Richtung errichten und diese aktiv drehen und bewegen. Obendrein kann er wohl in ein Zielgebiet springen und dort eine Befestigung in eine Richtung errichten. Offenbar hat er auch den Wiederbelebungsschild von Lifeline bekommen. Uplink (Verteidiger): Dieser Held trägt den seltsamen Titel „Satellite Survivor“ und hat ein paar echt abgedrehte Skills. So soll er einen Satelliten rufen können, der Verbündeten folgt und sie heilt und sogar wiederbelebt. Als Ultimate soll der Satellit sogar verhindern, dass ihr sterben könnt.

Dieser Held trägt den seltsamen Titel „Satellite Survivor“ und hat ein paar echt abgedrehte Skills. So soll er einen Satelliten rufen können, der Verbündeten folgt und sie heilt und sogar wiederbelebt. Als Ultimate soll der Satellit sogar verhindern, dass ihr sterben könnt. Vantage (Aufklärung): Diese Heldin trägt den Titel „Survivalist Sniper“. Auch für sie ist ein grobes Modell schon vorhanden. Sie kann aus der Distanz taktische Infos über Feinde erkennen und scheint einen Vogel zu haben, der wie eine Drohne funktioniert. Sie kann Gegner markieren, die dann mehr Schaden erleiden und als Ultimate hat sie ein einzigartiges Scharfschützengewehr.

Diese Heldin trägt den Titel „Survivalist Sniper“. Auch für sie ist ein grobes Modell schon vorhanden. Sie kann aus der Distanz taktische Infos über Feinde erkennen und scheint einen Vogel zu haben, der wie eine Drohne funktioniert. Sie kann Gegner markieren, die dann mehr Schaden erleiden und als Ultimate hat sie ein einzigartiges Scharfschützengewehr. Catalyst (Verteidiger): Dieser Held ist als „Creative Builder“ bekannt. Er scheint stark von Fortnite inspiriert zu sein, denn er kann Rampen und Türme aus einer Substanz namens „Ferro-Fluid“ bauen. Außerdem kann er platzierbare Objekte, wie Ramparts Wände oder Gibraltars Schild, verstärken.

Dieser Held ist als „Creative Builder“ bekannt. Er scheint stark von Fortnite inspiriert zu sein, denn er kann Rampen und Türme aus einer Substanz namens „Ferro-Fluid“ bauen. Außerdem kann er platzierbare Objekte, wie Ramparts Wände oder Gibraltars Schild, verstärken. Phantom (Support): Dieser Held soll ein „Agile Assassin“ sein. Er kann Doppelsprünge ausführen und sich mit einem Enterhaken an Wänden entlang schwingen. Zusätzlich kann er Gegner mit einer Granate kurzfristig in eine andere Dimension schicken.

Dieser Held soll ein „Agile Assassin“ sein. Er kann Doppelsprünge ausführen und sich mit einem Enterhaken an Wänden entlang schwingen. Zusätzlich kann er Gegner mit einer Granate kurzfristig in eine andere Dimension schicken. Jester: Dieser Held nennt sich „Tricky Trapper“. Er startet mit einer Granate und kann diese als Minen auslegen. Zudem soll er Kampfroboter rufen können, die dann bestimmte Gebiete bewachen. Als Ultimate hat er einen Tarnschild, der alle im Umkreis 6 Sekunden lang unsichtbar macht.

Dieser Held nennt sich „Tricky Trapper“. Er startet mit einer Granate und kann diese als Minen auslegen. Zudem soll er Kampfroboter rufen können, die dann bestimmte Gebiete bewachen. Als Ultimate hat er einen Tarnschild, der alle im Umkreis 6 Sekunden lang unsichtbar macht. Caliber (Support): Dieser Held hat den Titel „Apex Arms Dealer“ und ist wohl ein Waffenlieferant. Er kann eine dritte Waffe tragen(!) und einen Geschützturm aufstellen, der eine seiner Waffen einsetzt. Als Ultimate kann er eine Munitionskiste platzieren, die alle im Umkreis mit gratis Munition versorgt, ohne dass man nachladen muss.

All diese Infos sind freilich ohne Gewähr und können sich bis zum Release noch ändern.

Was kommt noch? Weitere Infos aus dem Leak zeigen unter anderem das Erbstück für Valkyrie, die einen Speer bekommt. Außerdem ist von einer neuen Map namens „Divided Moon“ die Rede. Ebenso soll es neue Arena-Maps und 3 neue Waffen geben. 2 davon sind namentlich bekannt, es sind „Nemesis B-AR“ und „Fanatic Energy Pistol“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt Hier in unserem Podcast gibt es noch mehr Shooter.

Das sind die Reaktionen: Auf reddit, wo seit der Löschung der Original-Daten die Infos weiter fröhlich zirkulieren, hat der Leak alle User in helle Aufregung versetzt. Vor allem der wahrscheinlich nächste neue Held Newcastle sorgt für Begeisterung:

„Newcastle wurde gerade mein neuer Main. Diese Ultimate ist einfach IRRE!“

„Es sieht tatsächlich so aus, als ob Rampart ihre Mauern neben Newcastle aufstellen kann, um wahnsinnigen Schaden zu verursachen, ohne zu riskieren, dass ihre Mauern beim Einsatz zerstört werden.“

Hört auf mich! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um endlich mit Apex Legends anzufangen

Aber auch andere Helden, wie Vantage, werden heiß ersehnt:

„Ich bin ein Valk-Main, aber Vantage sieht verdammt geil aus. Mobilität, Scan und eine süße kleine Drohne. Ich bin gespannt auf ihren Drop.“

„Vantage versetzt Gibby in Furcht, der Schadensbuff macht Fortified nutzlos“

Zuletzt beklagen aber einige User auch, dass die früher sehr beliebte Heilerin Lifeline durch Newcastle quasi obsolet werden könnte:

Newcastle wird mit einem Schild wiederbeleben können UND bewegt sich dabei noch, er kann außerdem nach der Wiederbelebung einen neuen Schild einsetzen. Im Grunde kann er so mitten auf einem Feld wiederbeleben. In der Zwischenzeit wartet Lifeline immer noch darauf, dass ihr Teamkollege hinter einen Felsen kriecht (falls es einen gibt), nur damit der Teamkollege stirbt, bevor er überhaupt wieder aufstehen kann. Jesus Christus, Respawn, ihr habt Lifeline getötet, lol. Ich hoffe, sie geben ihr den Schild in irgendeiner Form zurück, denn selbst damit wäre sie nicht mehr vergleichbar [mit Newcastle]. Lifeline Mains, ihr habt mein vollstes Mitgefühl.

Es bleibt also spannend in Apex Legends, ob und wie diese ganzen neuen Inhalte ins Spiel kommen und wie das Meta von Apex Legends künftig aussieht. Aktuell sorgt hier die neue Legende Mad Maggie für aggressives Gameplay.