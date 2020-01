Apex Legends bringt 7 neue Spielmodi – Aber nur für kurze Zeit

Im Shooter Apex Legends kommt es im Januar zu einem neuen Event. Beim Soiree Arcade erscheinen innerhalb von 14 Tagen 7 unterschiedliche Spielmodi, die jeweils nur 2 Tage bleiben. Über diese könnt ihr euch einige Belohnungen und sogar 4 neue Skins verdienen.

Was ist das für ein Event? Das Arcade-Event „Großes Soiree“ ist ein zweiwöchiges Spektakel, bei dem ihr jeden zweiten Tag einen neuen Spielmodus vorgesetzt bekommt.

Manche von diesen gab es bereits vorher und sie wurden nur leicht angepasst, andere sind sogar komplett neu. Zudem gibt es ein neues Preissystem, über das ihr euch neue Belohnungen verdienen könnt.

Jeder Modus bietet dabei Herausforderungen, für die es insgesamt 1.000 Punkte auf dem Belohnungspfad gibt. Über die zwei Wochen lassen sich also 7.000 Punkte erspielen, wobei 5.500 für alle Belohnungen benötigt werden. Ihr müsst also viele, aber nicht alle Herausforderungen abschließen.

Der Pfad mit allen Belohnungen

Wann findet das Event statt? Das Große Soiree findet vom 14. bis zum 28. Januar statt. Da die aktuelle Saison am 3. Februar endet, handelt es sich um das letzte große Event der Season 3 in Apex Legends.

Erst im Dezember gab es ein großes Update, welches höhere Level und neuen Loot gebracht hat.

Welche Spielmodi wird es geben? Die kommenden Spielmodi lassen sich bereits der oberen Grafik entnehmen:

Gold Rush Duos – 14./15. Januar

LIVE.DIE.LIVE – 16./17. Januar

Third-Person-Mode – 18./19. Januar

Always Be Closing – 20./21. Januar

Bewaffnet und gefährlich – 22./23. Januar

Kings Canyon After Dark – 24./25. Januar

DUMMIEs großer Tag – 26./27./28. Januar

3 neue Waffen und ein Helden-Skin

Welche Belohnungen bietet das Event? Über das Event könnt ihr euch die folgenden Belohnungen verdienen:

3 Waffen-Skins

Einen Helden-Skin

Weitere Dinge wie Boosts, Abzeichen und einem Ladebildschirm.

Die Waffen-Skins und das neue Outfit für den Mirage könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen:

Peacekeeper-Skin – 500 Punkte

Mirage-Skin – 750 Punkte

R-301-Skin – 2.000 Punkte

HAVOC-Skin – 5.500 Punkte

Große Turnier-Serie für Apex Legends

Was passiert sonst im Shooter? Im Dezember kündigte Apex Legends eine große Turnierserie für 2020 an. Diese besteht aus 12 weltweiten Live-Events, von denen das Erste bereits am 25. Januar stattfinden wird.

Insgesamt werden bei den Turnieren mehr als 3 Millionen $ Preisgeld ausgeschüttet. Teilnahmeberechtigt sind PC-Spieler aus mehr als 60 Ländern, darunter auch Deutschland. Die Details könnt ihr der offiziellen Webseite entnehmen.

Einer der größten Pro-Gamer von Apex Legends hat sich jedoch bereits im Dezember „zur Ruhe gesetzt“. Er streamt nun lieber, anstatt sich Turnieren zu widmen.

Auch der bekannte Streamer Ninja ist froh, lieber bei Fortnite geblieben zu sein: