Dennoch ist das Wabenmuster bei AOC intelligenter gelöst als bei anderen Herstellern. Während ihr etwa bei SteelSeries im Inneren den Senosr und die Technik der Maus sehen könnt, befindet sich bei AOC innerhalb der Maus ein echter Hohlraum. Die eigentliche Technik liegt vorne in einem geschlossenen Bereich. Staub und Dreck kommen daher nicht an den Sensor oder die Maustasten heran. Und das ist in meinen Augen eine gut durchdachte Lösung.

Insert

You are going to send email to