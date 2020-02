Spieler dachten schon, dass Anthem seinen Geburtstag nicht feiert. Doch jetzt gibt’s für euch Geschenke und das große Update 1.7. Was steckt drin?

Das ist die Situation: Am 22. Februar 2019 hatte der Shooter Anthem seinen offiziellen Release. Nun wartete man auf eine Feier zum ersten Geburtstag am 22. Februar 2020, doch eine Ankündigung blieb aus.

Spieler dachten schon, dass das Spiel seinen Geburtstag gar nicht feiern würde – vielleicht würde die große Überarbeitung von Anthem einfach zu viele Ressourcen fressen.

Darum feierten Spieler den Geburtstag schon auf ihre eigenen Weisen.

Etwas verspätet, am 25. Februar, kündigte Anthems Twitter-Account dann aber an, dass es jetzt doch etwas zu holen gibt. Und zwar wartet ein Jubiläumsgeschenk auf euch.

Holt euch jetzt 5 Geschenke zu Anthems Geburtstag

Was gibt es geschenkt? Ihr erhaltet jetzt in Anthem vier exklusive „Verstärkt“-Folien. Eine für jeden Javelin-Typen. Dazu gibt es das neue Material „Lackierte Metall-Flocken“.

Um diese Geschenke zu sichern, müsst ihr nichts weiter tun, als euch einzuloggen. Eine besondere Freischaltung ist nicht nötig.

Der Reddit-Nutzer CptnCASx stellte in einer Grafik die vier neuen Vinyls vor:

Um euch die Anzüge und das Material abzuholen, müsst ihr im Spiel einfach nur die Schmiede aufsuchen.

Wie lange bleiben die Geschenke? Ihr habt jetzt bis zum 24. März Zeit, euch diese fünf Geschenke zu sichern.

Selbst, wenn ihr über EA Access oder Origin Access spielt und ihr das Spiel selbst nicht gekauft habt, stehen euch die Geschenke im Spiel zur Verfügung.

Was bringt Patch 1.7? Die Patch-Notes

Das änderte sich: Mit dem neuen Update 1.7 zieht eine Rotation von sechs Herausforderungen ins Spiel ein. Dazu kommen drei wöchentlich rotierende Meta-Herausforderungen und drei monatlich rotierende Meta-Herausforderungen.

Außerdem werden saisonale Gameplay-Modi und Features mit in die normalen Event-Rotationen aufgenommen.

Das sind:

Cataclysm-Kreuzungen

Cataclysm-Nexus

„Saison der Schädel“-Nexus

Eisflut-Zeitprüfungen

Wöchentliche Eisflut-Zeitprüfungen

Legendäres Schmieden

Die rotierenden, wöchentlichen Gameplay-Modi sind:

Wöchentliche Festung: Die versunkene Zelle

Wöchentliche Festung: Herz des Zorns

Wöchentliche Festung: Mine der Tyrannin

Wöchentliche Festung: Der Tempel der Skar

Beschleunigungsfeld

Der „wiederholende Zeitplan“ soll euch das ganze Jahr über eine regelmäßige Rotation mit Herausforderungen, Store-Angeboten, Inhalten, Spielmodi, Münzen- und Währungsbelohnungen, Gameplay-Inversionen und Mini-Feiertagen bescheren, erklärt Anthem.

An Feiertagen will Anthem Mini-Events veranstalten, die einzigartige Herausforderungen mit sich bringen. Je nach Feiertag dauern die Challenges dann eine bis vier Wochen an.

Welche Fehler behob das Update? In den Patchnotes werden eine Menge von Fehlern angesprochen, die jetzt behoben sein sollen.

Es soll zu weniger Abstürzen kommen

Außerdem sollen Spieler nach dem Verlassen der Gruppe jetzt wie geplant die Schwierigkeit ändern können

Die Schnellspieloption für eine Festung soll nun korrekt nach Abschluss einer wöchentlichen Festung freigeschaltet werden

Der Fortschritt beim Javelin-Wahnsinn soll jetzt korrekt festgehalten werden

Die vollständigen Patchnotes findet ihr in der Anthem-News auf EA.com.