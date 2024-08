AnniTheDuck meldet sich nach den schweren Vorwürfen zurück: „Es reicht langsam“

Über die Influencerin AnniTheDuck gab es in den vergangenen Monaten einige Kontroversen. Nach einem Video von Twitch-Streamerin Mowky meldet sich AnniTheDuck nun mit eigenen Vorwürfen gegen Mowky zurück.

Was für ein Video hat AnniTheDuck hochgeladen? „Es reicht.“, lautet der Titel des neuesten Videos auf YouTube von Twitch-Streamerin AnniTheDuck. Es ist die direkte Antwort auf das „Für meinen Frieden“-Video von ihrer ehemaligen Freundin Mowky.

In dem neuen Video geht AnniTheDuck auf einige der Vorwürfe von Mowky ein und liefert eigene Chatverläufe, um ihre Aussagen zu unterstützen.

Alles fing mit den Aussagen von RevedTV über AnniTheDuck an:

AnniTheDuck befeuert Diskussion um Vorwürfe erneut

Was sagt AnniTheDuck in ihrem neuen Video? Die Twitch-Streamerin beginnt das Video mit der Bitte, dass private Dinge um sie nicht mehr in die Öffentlichkeit gezogen werden sollen. Sie fühle sich dazu gezwungen dieses Video zu machen, da, laut ihr, Mowky in ihrem Video eindeutig lügen würde und sie das auch beweisen könne.

Außerdem entschuldigt sich Anni nochmals für ihr Verhalten. Sie verstehe nun, dass ihre Handlungen zwar eine andere Intention hatten, aber anders bei ihrem Gegenüber angekommen seien. Sie versprach nach wie vor Besserung.

Welche Vorwürfe weist Anni zurück? Mowky behauptet in ihrem Statement-Video, dass Anni eine Schmierkampagne hinter ihrem Rücken abziehen würde. Anni habe, laut Mowky, hinter ihrem Rücken erzählt, dass sie eine psychische Erkrankung habe und die nötigen Tabletten dafür nicht nehmen würde.

Anni erzählte jedoch, dass auch andere wissen würden, dass Mowky ihre Tabletten nicht mehr nehmen würde. Zudem habe es einen Ausraster von Mowky gegeben, von dem sie sich „getriggert“ gefühlt habe und daraufhin mit einer Nachricht Abstand von Mowky nehmen wollte. Sie habe sie also nicht geghostet, wie von Mowky beschrieben, sondern einfach nur den Abstand eingehalten.

Sie habe keine Schmierkampagne gegen Mowky geführt, sondern lediglich im engen Freundeskreis über diese Themen gesprochen, weil sie diese Themen beschäftigten.

Anni habe mehr als einmal angeboten, mit Mowky ein klärendes Gespräch zu führen, auch mit einer Therapeutin als Mediatorin. Ferner sagt Anni, dass es viel mehr danach klinge, dass Mowky versuche, eine Schmierkampagne gegen sie führen wolle:

Mowky habe gemeinsame Freunde angeschrieben und ihnen gesagt, sie müsse die Freundschaft beenden, wenn die Freunde weiter Kontakt zu Anni hätten

Zudem habe Mowky Influencer, die neu nach Madeira gezogen waren, vor Anni gewarnt, sodass Anni den Eindruck hatte, dass von den neuen Inselbewohner wegen der Gerüchte über sie keiner was mit ihr zu tun haben wollte

Viele Vorwürfe von Mowky kann Anni entkräften, indem sie die von Mowky zum Teil geschwärzten Chat-Verläufe in Gänze veröffentlicht: Aus dem Kontext wird so deutlich, dass die Textverläufe, die zeigen sollten, wie kalt Anni gegenüber Mowky agiert, zurechtgeschnitten sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Annie widerspricht Gerüchten, sie habe eine Orgie veranstaltet

Besonders ärgerte sich Anni über die Unterstellung, sie habe eine Art Sexparty oder Orgie veranstaltet. Das sei eine ganz normale Party gewesen, bei der alle ihre Klamotten anbehielten. Solche Gerüchte kämen bei ihrer muslimischen Familie überhaupt nicht gut an.

Die Konsequenzen für AnniTheDuck

Was muss Anni für berufliche Folgen erdulden? Abschließend ging Anni darauf ein, welche beruflichen Konsequenzen sie durch die ganzen Vorwürfe tragen müsse. Sie habe all ihre Kooperationspartner verloren, ihre Community sei vergiftet und ihr wurde ihr erfolgreiches Twitch-Format „Beauty and the Nerd“ entzogen.

Zudem sollten im Sommer ein AnniTheDuck-Bubble-Tea und ein Musikalbum veröffentlicht werden. Beide Projekte kommen jetzt nicht zustandet. Anni wurde fristlos von ihrem Management gekündigt. Ihre Mitarbeiter haben somit ihre Jobs verloren. Aktuell müsse sie einen Kredit aufnehmen, um ihre laufenden Kosten zu bezahlen.

Sie sei von 3 verschiedenen Managements abgelehnt worden – niemand wolle noch was mit ihr zu tun habe. Anni beklagt zudem, dass nun lauter negative Schlagzeilen auftauchen, wenn man ihren Namen google. Diese Berichterstattung und Rufschädigung werde sie wohl nie wieder los.

Gleichzeitig kritisierte Anni die Ausdrucksweise von Mowky. Diese sei viel zu überspitzt und würde viel zu viel Interpretationsfreiraum lassen.

Was spricht Anni nicht an? Zu einigen Dingen äußert sich Anni in ihrem neuen Statement auf YouTube nicht. So sagt sie, es sei viel zu privat, um über die Missbrauchsvorwürfe, die sie gegen Mowky habe, weiterhin zu reden.

Sie unterstreicht aber, dass sie das Verhalten von Mowky gegenüber einer Person, die auch sie gut kennt, als sexuell übergriffig empfunden habe.

