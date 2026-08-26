Ein Anime hat die Vorlage so verhunzt, dass der Autor jetzt selbst Animationen zeichnet

Der Anime Wandance war so schlecht animiert, dass der Mangaka einfach mal beweist: Das bekommt er sogar selbst besser hin.

Für viele Mangaka ist es sicher ein Traum, wenn das eigene Werk eine Anime-Adaption bekommt. Das Publikum weltweit kann die eigene Geschichte dann nicht mehr nur als Standbild-Manga erleben, sondern in schönen animierten Bildern und mit Vertonung. Zumindest meistens.

Wenn eine Anime-Umsetzung so schlechte Animationen hat, dass selbst der Mangaka es auf dem Papier besser hinbekommt, ist das eine peinliche Sache. Genau das war der Fall beim Anime Wandance.

Deutlich höhere Erwartungen gibt es bei der zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners:



Video starten Der erste Teaser zur zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners zeigt, was die neue Crew wirklich draufhat Autoplay

Worum geht es in Wandance? Wandance erzählt die Geschichte von Kaboku Kotani, zumeist nur „Kabo“ genannt. Der Oberschüler lebt eher zurückgezogen und tut sich mit sozialen Kontakten schwer, weil er stottert. Eigentlich würde er gerne dem Tanz-Club der Schule beitreten, doch eine peinliche Erinnerung aus der Vergangenheit hält ihn zurück.

Das ändert sich jedoch, als Kabo seine Mitschülerin Hikari beim Tanzen sieht. Die beiden kommen ins Gespräch und Kabo erfährt, dass auch Hikari sich mit Gesprächen schwer tut und sich lieber über Tanz ausdrückt. Das gibt Kabo den nötigen Mut, um seine Freude am Tanzen wiederzuerwecken.

Der Manga hat große Beliebtheit erlangt aufgrund seines dynamischen Zeichenstils, der viele Tanz-Bewegungen aus der Hip-Hop-Kultur nachvollziehbar einfängt – etwas, woran der Anime krachend gescheitert ist.

Anime erntet viel Kritik, die Animationen sind schuld

Wie kam der Anime an? Auch wenn Wandance von vielen sehnsüchtig als Anime erwartet wurde, kam die Umsetzung besonders bei Fans der Vorlage gar nicht gut an und auch Zuschauer, die mit dem Werk bisher keinen Kontakt hatten, bemängelten den Anime.

Der Hauptgrund dafür waren die Animationen. Denn der Anime dreht sich – wen wundert es – um den Selbstausdruck in Form von Tanz. Doch genau diese Tanz-Animationen waren im Anime so schrecklich anzusehen, dass viele dabei gar Fremdscham empfanden. Die Animationen waren hölzern und unpassend, die Charaktere wirkten unbeholfen. Von der Coolness aus der Manga-Vorlage war einfach gar nichts zu bemerken. Entsprechend abgestraft wurde der Anime auch in der Bewertung – nur 6,96/10 Punkten (auf myanimelist) bescheren Wandance einen Ranking-Platz von über 5.000 und selbst das dürfte noch wohlwollend sein.

Eine der berüchtigtsten Tanz-Szenen, die auch häufig zu Memes verarbeitet wurde, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Besonders erschütternd ist für viele, dass das Studio Madhouse an Wandance mitgearbeitet hat, denn die gelten als sehr erfahren. In deren Studios sind etwa Hits wie die erste Staffel von One Punch Man, aber auch Death Parade, Overlord oder Frieren entstanden.

Gerade der Wechsel zwischen dem typischen, gezeichneten Animations-Stil und dem CGI für alle Tanz-Einlagen kam nicht gut an.

Was hat der Mangaka gemacht? Der Mangaka, der unter dem Namen „Coffee“ bekannt ist, konnte offenbar nicht auf sich sitzen lassen, wie schrecklich die Darstellung von Kabo im Anime war. Denn vor einer Weile veröffentlichte Coffee eine 12-sekündige Animation eines Tanzes aus seinem Manga – und obwohl es sich dabei nur um Strichzeichnungen handelt, sieht das Ganze doch weitaus flüssiger aus als in der Anime-Umsetzung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Ganze dürfte ziemlich peinlich für das Animationsstudio sein.

Cortyn meint: Wandance war einer der Anime, die ich mir auf jeden Fall anschauen wollte, weil es eine Geschichte versprach, die ich so noch nicht kannte. Doch die Animationen hatten mich bereits in Episode 1 so stark vergrault, dass ich es für mich auf die „Dann lese ich irgendwann den Manga“-Liste verschoben habe. Wenn sogar der Autor ganz offensichtlich so enttäuscht ist, dass er einfach bessere Animationen zu Papier bringt als die Anime-Umsetzung, muss da eine Menge Frust drinstecken.

Habt ihr Wandance gesehen? Hat euch der Anime gefallen? Oder gehört ihr auch zu den Leuten, die bei den Animationen direkt Reißaus genommen haben? Falls ihr euch stattdessen für Anime interessiert, die ganz sicher nicht an zu schlechten Animationen scheitern, schaut euch doch diese 5 Anime an, die euch erst belügen und dann schockieren.