Ein Anime wird 5 Jahre nach seiner Ankündigung wieder verschoben, hat bei Fans den gleichen Ruf wie GTA 6

Liebhaber eines bestimmten Animes warten schon seit 13 Jahren auf eine Fortsetzung. Doch die wurde wieder einmal verschoben, weshalb der Geduldsfaden der Fans weiter strapaziert wird.

Um welchen Anime geht es? Puella Magi Madoka Magica ist ein Anime, der wie eine süße Geschichte über Freundschaft und Magie wirkt, aber eigentlich ein psychologischer Thriller ist. Ein katzenartiges Wesen bietet Mädchen einen Vertrag an und erfüllt ihnen einen beliebigen Wunsch, wenn sie im Gegenzug zu Magical Girls werden, die gegen Hexen kämpfen müssen.

Dabei müssen die Mädchen aber feststellen, dass sie ums nackte Überleben kämpfen. Wenn sie in Verzweiflung geraten oder ihre Magie verbrauchen, werden sie selbst zu Hexen. Die Protagonistinnen versuchen deshalb, aus diesem Zyklus auszubrechen und das System umzuschreiben.

Mittlerweile sind zu dem Anime bereits 3 Filme erschienen:

Der erste Teil „Beginnings“ erschien im Jahr 2012

Noch im selben Jahr folgte der zweite Film „Eternal“

Nur ein Jahr später, also in 2013, erschien der letzte Teil „Rebellion“

Es ist also seit nunmehr 13 Jahren kein weiterer Teil der Reihe erschienen. Dabei wurde im Jahr 2021 der vierte Teil „Walpurgisnacht: Rising“ angekündigt. Dieser sollte die Story aus dem letzten Film „Rebellion“ fortführen.

Fans warten 13 Jahre auf eine Fortsetzung

Warum die erneute Verschiebung? Wie das Team auf der offiziellen Seite verrät, würde die Verschiebung aus produktionstechnischen Gründen stattfinden. Ursprünglich war der Film für Februar 2026 geplant. Jetzt soll in diesem Monat ein neuer Release-Termin genannt werden.

Ursprünglich sollte der vierte Film im Winter 2024 erscheinen. Die erste Verschiebung gab es auf den Winter 2025, die zweite auf den Februar 2026. Somit ist die aktuelle Verschiebung die dritte.

Was sagen Fans dazu? Viele Fans würden nicht verstehen, wie man nach so vielen Verschiebungen einfach nur produktionstechnische Gründe als Ursache nennen kann. Sie fordern eine detailliertere Aufklärung darüber, wieso der Film erneut verschoben wird.

Ein User auf X fühlt sich dabei an GTA 6 erinnert. Er bezeichnet Walpurgisnacht: Rising als „GTA 6 der Anime-Filme”. Damit spielt er darauf an, dass das Actionspiel von Rockstar selbst im Dezember 2023 angekündigt und der ursprüngliche Release für 2025 angesetzt wurde. Doch auch hier gab es bereits zweimal eine Verschiebung.

Die Fans sind deshalb pessimistisch, was ein neues Releasedatum angeht. Ein User auf X schreibt sogar, dass er denkt, er müsse bis 2027 warten. Die hoffentlich finale Auflösung wird es in wenigen Wochen geben.

Durch die Verschiebungen in Japan wird es leider noch einige Zeit dauern, bis der Film letztendlich auch in Deutschland zu sehen sein wird, wenn überhaupt. Damit ihr immer informiert seid, welche Filme in diesem Jahr in Deutschland ins Kino kommen, solltet ihr die folgende Liste von MeinMMO im Auge behalten: Alle Anime mit Release, die 2026 als Film ins Kino nach Deutschland kommen