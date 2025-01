Eine Szene aus einem fast 40 Jahre alten Anime taucht selbst heute noch in neuen Filmen auf

Jedes Medium lässt sich gerne inspirieren. Manche Szenen werden dabei so ikonisch, dass sie auch Jahrzehnte später in Serien, Filmen oder auch Anime und Games als Referenz benutzt werden. Eine der einflussreichsten Szenen stammt aus einem fast 40 Jahre alten Anime.

Um welchen Anime geht es? 1988 erschien der Science-Fiction-Anime Akira. Der Film vom Regisseur Katshuhiro Otomo ist eine Adaption des gleichnamigen Mangas. Im Film geht es um den jungen Tetsuo der 30 Jahre nach dem dritten Weltkrieg in der Cyberpunk-Welt von Tokio lebt.

Zusammen mit seiner Motorradgang versucht er in Tokio zu überleben. Eines Tages gerät er in einen Unfall, der ihm übernatürliche Fähigkeiten gewährt. Seine Kräfte gleichen dabei der Katastrophe, die im dritten Weltkrieg Tokyo zerstört hat. Statt sie für das Gute zu verwenden, gerät Tetsuo außer Kontrolle und kann nur noch von seinem Freund Kaneda aufgehalten werden.

Akira ist nicht nur ein Anime-Klassiker, auch im Sci-Fi-Genre gilt er als einer der wichtigsten Filme, der Anime auch für Erwachsene etabliert hat. Mit den Cyberpunk-Themen und den expliziten Body-Horror-Elementen gilt der Film bis heute als Meisterwerk, für den sogar 50 neue Farben entwickelt wurden.

Auf Rotten Tomatoes hat der Anime einen Kritikerscore von 91 % bei 54 Kritiken. Auch bei den Usern kommt der Film bei über 100.000 Reviews mit einer Wertung von 90 % ziemlich gut an.

Selbst wenn man den Anime nicht kennt, dann hat man die Referenz auf eine bestimmte Szene wohl schon mal gesehen. Eine Motorradszene in Akira kommt bis heute in neuen Filmen, Serien oder Animes vor.

Einen Trailer zum Film seht ihr hier:

Eine ikonische Szene, die bis heute als Referenz gilt

Um welche Szene handelt es sich? Direkt zu Beginn des Films gibt es eine Verfolgungsjagd, in der sich zwei Motorradgangs angreifen. Dabei ist auch Kaneda mit einem ikonischen roten Cyber-Motorrad. Er macht zum Bremsen am Ende der Verfolgungsjagd einen seitlichen Drift, mit dem Bein am Boden.

Die Kamera bewegt sich in der Szene nicht, man hält drauf, wie Kaneda einen kurzen Weg driftet und abbremst. Diese Szene hat sich in der Popkultur verfestigt und wird in unzähligen neuen Filmen, Serien und Animes gerne als Referenz genutzt. Beispiele dafür wären:

Der Familienfilm Sonic 3 (2024)

Der Horrorfilm Nope (2022)

Der Actionfilm X-Men Origins: Wolverine (2009)

Die Zeichentrickserie Star Wars: Clone Wars (2003 – 2005)

Auch in Animes und Games wird der Szene Tribut gezollt. Darunter beispielsweise Pokémon, Detective Conan oder auch Rocket League. Eine Zusammenstellung einiger Szenen findet ihr im YouTube-Video von Badspler.

Lohnt sich Akira auch heute noch? Auf jeden Fall. Akira ist ein Science-Fiction-Meilenstein, der auch für Zuschauer interessant ist, die eigentlich keine Animes mögen. Es ist ein erwachsener Cyberpunk-Film, der immer noch aktuell ist und viel mit Horrorelementen arbeitet. Weitere Animes für Erwachsene findet ihr hier: Anime ab 16 – Diese 5 Serien sind erwachsen und nichts für kleine Kinder