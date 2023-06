Animal Crossing trifft Hello Kitty – Die tödlichste Wohlfühl-Combo aller Zeiten

Euch ist Animal Crossing nicht niedlich genug? Ihr habt von den Disney-Charakteren aus Disney Dreamlight Valley genug? Dann könnte der Mobile-Titel Hello Kitty Island Adventure genau die richtige Alternative für euch sein!

Die gemütliche Lebenssimulation erscheint demnächst bei Apple Arcade. Wie in anderen Wohlfühl-Spielen könnt ihr euer eigenes Haus dekorieren und zahlreichen Aktivitäten nachgehen, die es auf der Insel zu finden gibt.

Was ist das Besondere? Wie der Name verrät, trefft ihr in dem Spiel auf zahlreiche Charaktere aus Hello Kitty, deren Namen wir gar nicht alle aufzählen können. Ihr könnt sogar eure eigene Spielfigur erstellen, die mindestens genauso einen Knuddelfaktor hat wie die anderen Bewohner der Abenteuerinsel.

Hier seht ihr den passenden Trailer zu Hello Kitty Island Adventure:

Es sieht außerdem so aus, als gäbe es noch mehr Aktivitäten als in anderen Genrevertretern. Im Trailer ist zu sehen, wie Hello Kittys Freunde in bester Indiana-Jones-Manier vor einem Felsen flüchten und Rätsel in einem Tempel lösen müssen. Es ist sogar möglich, sich als Meerjungfrau zu verkleiden und mit Hello Kitty zu tauchen.

Daneben sind wohl auch klassische Aktivitäten wie das Fangen von Insekten, das Angeln von Fischen und das Craften von Gegenständen auf der tropischen Urlaubsinsel möglich. Außerdem sind im Trailer unterschiedliche Biome wie eine Wüste und eine Schneelandschaft zu sehen, die ihr sogar mit bunten Luftballons erkunden könnt.

Wann erscheint Hello Kitty Island Adventure? Das Mobile Game soll am 28. Juli 2023 für Apple Arcade erscheinen. Der Titel kann somit auf allen unterstützen iPad-, iPhone-, iPod Touch-, Mac- und Apple-Geräten gezockt werden.

Schon die offizielle Spielbeschreibung lässt erahnen, wie hoch der Knuddelfaktor des Spiels sein wird:

Willkommen im Big Adventures Park, wo Freundschaften wichtig sind und das Abenteuer vor der Tür steht! Begleite deine neuen Freunde in eine wunderbare Welt voller liebenswerter Kreaturen, leckerem Essen und vielen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

Weitere Titel, die in nächster Zeit für Apple Arcade erscheinen sollen und im gleichen Zuge genannt wurden, sind:

Stardew Valley

Slay the Spire

Lego Duplo World

Ridiculous Fishing Ex

Fans von gemütlichen Spielen sollten mit dem neuen Schwung an Spielen voll auf ihre Kosten kommen.

So könnt ihr das Hello-Kitty-Spiel herunterladen

Der Titel wurde bislang nur für iOS-Geräte angekündigt. Besitzer eines Android-Geräts schauen deshalb leider in die Röhre.

Zusätzlich erscheint Hello Kitty Island Adventure nicht regulär im App Store, sondern nur über Apple Arcade. Nur Abonnenten des kostenpflichtigen Spiele-Services erhalten Zugang auf eine Auswahl an Spielen, bei denen es weder Werbung noch Mikrotransaktionen gibt.

Wusstet ihr, dass es sogar mal ein MMORPG in der Welt von Hello Kitty gab? Mittlerweile wurde das Spiel aber eingestampft: 2009 startete ein niedliches MMORPG in der Welt von Hello Kitty – Was ist damit passiert?