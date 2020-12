Auch der Konflikt Horde vs Allianz lässt sich in den Völkerfähigkeiten wiederfinden und spiegelt die Welt von Azeroth wieder.

Small World of Warcraft: Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Lizenzauflage des bekannten Klassikers „Small World“. Doch handelt es sich nicht um ein bloßes Lizenz-Brettspiel. Denn der Autor Phillipe Keyaerts, der hinter der WoW-Variante steht, lässt viele Besonderheiten von Azeroth in das Spiel einfließen. Dazu gehören bekannte Orte oder Artefakte, die ihr in der Spielwelt finden könnt. Das sind dann Dinge wie Thralls Doomhammer oder der Dungeon Karazhan. Diese bringen verschiedene Boni im Kampf.

Worum geht’s? In den letzten Wochen gab es mit Black Friday und der Cyber Week viele spannende Angebote. Doch auch in nächsten Tagen bis Weihnachten wird es noch ein paar Deals für Gamer oder Interessierte geben.

Ihr sucht nach Hardware-Deals oder günstigen Angeboten vor Weihnachten für Gaming-PC oder Konsole? Wir schauen uns Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Co an und stellen euch Angebote rund ums Gaming wie Headset, Maus und Tastatur vor. Dieses Mal dabei ein WoW-Brettspiel und Razers Naga-Trinity für MMO-Fans.

