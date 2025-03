Twitch-Streamerin wird überfallen, doch sie kann die Täter finden, weil sie ein Feature ihres MacBooks verwendet

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Einer der ersten Space Marines führt jetzt das Imperium in Warhammer 40.000 an und Fans meinen: Der ist echt in Ordnung

Das ist die Vorgeschichte: Die Twitch-Streamerin Amouranth wurde in ihrem Haus überfallen. Die Täter schossen die Tür auf, drangen dann in das Schlafzimmer ein, in dem sich die Twitch-Streamerin befand. Dort forderten sie ihr Opfer auf, sie zu ihren Krypto-Wallets zu führen. Vorher nahmen die Täter noch das MacBook der Streamerin an sich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to