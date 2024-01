Die Streamerin Amouranth hat ihren mittlerweile 8. Bann auf Twitch kassiert. Sie erklärt den Grund, aber der erscheint wenig glaubhaft. Fans vermuten, der Bann könne eine bewusste Aktion der Streamerin gewesen sein.

Das war der Bann:

Amouranth wurde am 27. Januar von Twitch gebannt.

Es war ein temporärer Bann, der nur 1 Tag dauerte.

Auch die 7 früheren Banns von Amouranth dauerten immer nur kurz an, meist nur wenige Tage.

Amouranth deutet an: Versehentliche Nacktheit sorgte für den Bann

Das sagt sie zum Bann: Amouranth veröffentlichte auf Twitter die Nachricht: „Man that slip was crazy. My bad.“

Dazu gab es einen „Oh Gott, ich will nicht hinsehe, mach’s aber doch“-Smiley.

Das heißt so viel wie: „Oh, was mir da rausgerutscht ist, war ja echt irre. Meine Schuld.“

Man that slip was crazy 🫣 My bad — Amouranth (@Amouranth) January 27, 2024

Mit „Slip“ spielt sie darauf an, dass sie in irgendeiner Form aus Versehen eine Körperpartie gezeigt hat, die laut den Regeln von Twitch nicht im Stream zu sehen sein darf. Dafür habe sie einen Bann kassiert.

So ein Bann ist 2020 tatsächlich der Streamerin Alinity widerfahren, bei der war aus Versehen für eine Millisekunde eine nackte Brust zu sehen, als sie getanzt hat und sich dabei die Kleidung richten wollte.

Niemand hat Bilder oder Videos dieses „Ausrutschers“

Was ist das Problem? Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass das wirklich so passiert ist. Bei einem offensichtlichen „Slip“-Bann kursieren normalerweise binnen wenigen Stunden Videos, was da wirklich passiert ist und was der Grund des Banns ist.

Bei Amouranth gibt es nichts dergleichen.

So ein Bann wegen „unerlaubter Nacktheit“ von Twitch hätte, wenn er wirklich so schwerwiegend ist, wie Amouranth behauptet, normalerweise eine 72-Stunden-Strafe nach sich gezogen, kein 24 Stunden-Bann.

Es gibt keinerlei Hinweis, dass irgendjemand weiß, warum Amouranth wirklich gebannt wurde.

Ihre Anspielung, Nacktheit soll im Spiel gewesen sein, passt zu ihrem Image, aber nicht zu den Fakten, die vorliegen.

Da Twitch nicht öffentlich macht, warum man Streamer oder Streamerinnen bannt, obliegt Amouranth die Deutungshoheit über ihren Bann und sie nutzt das aus.

Kritiker vermuten: Bann könnte gezielt provoziert worden sein

Das ist die Diskussion: Amouranth spricht sehr klar über ihre Selbstdarstellung auf Twitch als „schamloses E-Girl“. Die 30-Jährige hatte in der Vergangenheit schon gesagt, dass Banns auf Twitch ihr eher nutzen als schaden, weil die Banns Aufmerksamkeit bringen und die Leute sie umso mehr schauen, wenn sie wieder da ist.

Zudem seien Banns kleine Urlaube für Streamer.

Man vermutet jetzt (via reddit), dass Amouranth diesen Twitch-Bann gezielt herbeigeführt hat, um Zuschauer auf andere Plattformen zu locken, wo Amouranth sie besser monetarisieren kann als auf Twitch.

In jedem Fall könnte das ein heikles Spiel für Amouranth, die Meisterin des PR-wirksamen Twitch-Banns. Eine ihrer Konkurrentinnen, Indiefoxx, hatte beim Versuch, mit Amouranth mitzuhalten, 6 Banns von Twitch in einem Jahr kassiert. Sie wurde damals permanent von Twitch verwiesen:

Twitch gibt Druck nach, entzieht Streamerin die Partnerschaft nach 6. Bann