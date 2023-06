Neues Horror-Game startet mit 89 % auf Steam – Verschenkt kurz seinen Vorgänger

Am 06. Juni feierte ein neues Horror-Spiel seinen Release und überzeugt auf Steam direkt mit 89 % positiven Bewertungen. Seinen Vorgänger gibt es für kurze Zeit geschenkt.

Um welches Spiel geht es? Amnesia ist eine von Frictional Games erschaffene Horror-Spielreihe, dessen einzelne Ableger unterschiedliche Handlungsstränge besitzen.

Der neuste Teil der Reihe, Amnesia: The Bunker, feierte am 06. Juni seinen Release. Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung kommt das Spiel auf knapp 500 Rezensionen und 89 % positive Bewertungen auf Steam.

Wie der Name andeutet, befindet ihr euch in Amnesia: The Bunker in einem alten Weltkriegsbunker und versucht trotz verschiedener Gefahren zu überleben. Anders als in anderen Amnesia-Teilen besitzt ihr diesmal jedoch die Möglichkeit, Werkzeuge herzustellen und Waffen zu nutzen, um euch gegen das bevorstehende Grauen zu verteidigen.

Hier seht ihr den Launch-Trailer zu Amnesia: The Bunker:

Neben den von Frictionals Games entwickelten Hauptspielen der Reihe, The Dark Descent und Rebirth, gibt es „Amnesia: A Machine For Pigs“, das von „The Chinese Room“ entwickelt und von Frictional Games gepublished wurde.

Welchen Vorgänger gibt es aktuell geschenkt? Ihr könnt mit Amnesia: A Machine For Pigs den indirekten Vorgänger von Amnesia: The Bunker aktuell kostenlos erhalten.

Das Spiel wird noch bis zum 09. Juni auf gog.com verschenkt. Außerdem ist The Dark Descent im Angebot für 2,99 Euro sowie Rebirth für 5,79 Euro erhältlich.

gog ist eine Vertriebsplattform wie Steam, auf der Spiele und Filme angeboten werden. Die Plattform wird von dem polnischen Spieleentwickler und Publisher CD Projekt betrieben, der auch für die Spiele „The Wither 3“ und „Cyberpunk 2077“ verantwortlich ist.

Hier gelangt ihr zu Amnesia: A Machine For Pigs auf gog.com

Was zeichnet Amnesia: A Machine For Pigs aus? Spielerisch versetzt euch A Machine For Pigs in die Ego-Perspektive. Anschließend müsst ihr wie schon in The Dark Descent das Spiel ohne Waffen durchqueren, wodurch keine Möglichkeit besteht, sich gegen mögliche Gegner zu wehren.

Dadurch bleibt euch nur das Verstecken und Weglaufen. Das soll ein Gefühl der Hilfslosigkeit verursachen, wodurch mögliche Gegner-Konfrontationen vermieden werden. Lauert eine Gefahr um die Ecke, heißt es Vorsicht. Denn wenn ihr erwischt werdet, seid ihr Geschichte.

