Ein Mann wurde geehrt, weil er vielen in der Spieleindustrie hilft – Bekommt jetzt „unzählige Hass-Nachrichten“

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

Die Spielindustrie ist aktuell trotz vieler erfolgreicher Spiele in einer schwierigen Situation. 2024 verloren viele Mitarbeiter ihre Jobs. Das fing schon Anfang des Jahres an. Microsoft hat im Januar 2024 über 1900 Mitarbeiter entlassen: Microsoft entlässt 1.900 Mitarbeiter im Gaming-Bereich: „Schmerzhafte Entscheidung“

Ein Spiel der Game Awards beschreibt sich als Katzen-MMO, doch Fans glauben an ein zweites The Day Before

Er erklärt in dem langen Post auch, woran es wohl liegt. Bei den Game Awards selbst wurde nie erwähnt, dass er jetzt bei Tencent arbeitet. Er stellt noch einmal klar, dass er die Community, die er aufgebaut hat, im November 2022 startete. Bei Tencent fing er erst im August 2023 an.

Um was für Nachrichten handelt es sich? Am 17.12.2024 hat sich Satvat auf LinkedIn zu Wort gemeldet und über den Hass gesprochen, dem er sich aktuell stellt. Er erklärt, dass er seit den Game Awards unzählige Hass-Nachrichten bekommt, die ihn persönlich angreifen. Dabei sollen sich einige Nachrichten auch an seine Familie richten. Auch antisemitische Nachrichten soll es laut ihm gegeben haben.

Was wäre, wenn eine Season Diablo nur 20 Minuten dauert? In einem neuen Action-RPG auf Steam könnt ihr es kostenlos testen

Trailer zu Dave the Diver: In the Jungle

Er half über 3000 Menschen dabei, einen Job in der Spielindustrie zu finden. Dafür setzte er auf seine Excel-Kenntnisse, die Fähigkeit, automatisch Websites auszulesen und eben eigene Kontakte in der Industrie. Aktuell arbeitet er für den chinesischen Konzern Tencent.

Um wen geht es? Bei den diesjährigen Game Awards wurde zum ersten Mal der Game Changer -Award verliehen. Der soll Personen auszeichnen, die durch positives Engagement in der Spieleindustrie aufgefallen sind. Der erste Preis ging dabei an Amir Satvat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to