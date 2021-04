AMDs neue Prozessoren mit Grafikchip sind eine gutes Zeichen für Gamer mit wenig Geld

Was haltet ihr von den vorgestellten Prozessoren? Sind sie für euch interessant? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ab wann kann man die Prozessoren kaufen? Die Prozessoren sind ab sofort verfügbar, jedoch zuerst nur in OEM-PCS. Das sind Fertig-PCs, die bereits von Herstellern zusammengebaut werden. Im Laufe des Jahres 2021 sollen die APUs dann auch in den Verkauf für Endverbraucher gehen. Dazu zählen alle Personen, die ihren PC selbst aufrüsten wollen.

Es ist also möglich, dass sich die Preise erneut in dieser Richtung orientieren werden. Bei der aktuellen Hardware-Knappheit dürften die Verkaufspreise auch wieder über UVP liegen.

Was sollen die Prozessoren kosten? Ein Preis ist aktuell noch nicht bekannt, da die Prozessoren erst einmal nur in Fertig-PCs verbaut werden. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass man sich an den älteren Ryzen-APUs orientieren wird. Hier kostete der Ryzen 3 3200G rund 100 Euro und der Ryzen 5 3400G 160 Euro.

Derzeit gibt es mit Ryzen 3 3200G und Ryzen 5 3400G im Low-Budget-Bereich Einsteiger-Prozessoren mit ordentlicher Leistung. So schreibt Kollege Nils Raettig von der GameStar im Test zum Ryzen 3 2200G , dass sich die Ryzen-APU vor allem für Budget-Gamer eignet, die auch mit „mittleren oder niedrigen Details glücklich werden können.“ So stellt die Vega-8-GPU eine sinnvolle Option für einen günstigen Spiele-PC ohne dedizierte Grafikkarte dar.

Die Ryzen-3-Prozessoren richten sich vor allem an den Einsteiger-Bereich, während die Ryzen-5-Prozessoren sich an der Mittelklasse orientieren.

AMD hat für Ryzen 5000 das offizielle Lineup mit integriertem Grafikchip vorgestellt (via Anandtech.com ). AMD bezeichnet diese Prozessoren mit Grafikchip auch als APU (Accelerated Processing Unit). AMD kennzeichnet die APUs mit einem G am Ende der Nummer.

