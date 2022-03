AMD vs Nvidia: Welche ist die aktuell beliebteste Grafikkarte auf Steam?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In folgendem Video könnt ihr etwa sehen, wie Battlefield 2042 in mittleren Details auf einer GTX 1060 (6 GB) aussieht. Die Framerate liegt im Video konstant bei rund 60 FPS, was für einen flotten Shooter wie Battlefield 2042 mehr als ausreichend ist.

Steam veröffentlicht jeden Monat Statistiken, welche Hardware die User auf Steam zum Zocken verwenden (via steampowered.com ). Nun hat Steam die Daten für den Februar 2022 veröffentlicht und hier steht eine Nvidia-Grafikkarte an der Spitze.

