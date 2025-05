AMD hat eine neue Grafikkarte vorgestellt, macht den gleichen „Fehler“ wie Nvidia mit der RTX 5060 Ti

LoL: Ein Jahr nach Faker erhält eine ADC-Legende einen Platz in der Hall of Fame, bekommt teures Auto und eine Doku

Nvidia hat seine RTX 5060 vorgestellt, doch verteilt das Gerät nur an ausgewählte Tester. Das sorgt für eine große Debatte unter Spielern. Steve Burke vom bekannten YouTube-Kanal Gamers Nexus schimpft über diese Praxis, dass man Testgeräte an bestimmte Voraussetzungen koppelt: Ein Tech-YouTuber wettert gegen Nvidia, wirft der Firma problematische und manipulative Praktiken im Umgang mit Tests der RTX 5060 vor

Was ist das Problem? Bei der RTX 5060 Ti kritisierten Spieler und Tester Nvidia für die Entscheidung, die Grafikkarte mit nur 8 GB Videospeicher anzubieten. Das Problem ist, dass viele Personen 8 GB Videospeicher heute nicht mehr für zeitgemäß und für zukunftssicher halten. So erklärte etwa PCGamesHardware im Test zur RTX 5060 Ti, dass Grafikkarten mit nur 8 GB VRAM bei maximalen Details und Raytracing hoffnungslos überfordert sind. MeinMMO hat ebenfalls festgestellt, dass 8 GB im Alltag sehr knapp werden können .

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

