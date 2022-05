Auf Amazon läuft die Gaming-Week – Doch lohnen sich die Rabatte für euch überhaupt?

Auf Amazon bekommt ihr gerade Hardware von Razer, Logitech und Co im Angebot. Doch lohnen sich die Rabatte überhaupt, um eine neue Maus, Tastatur oder Grafikkarte zu kaufen? Angeblich soll es sorgar eine Chance geben, auf Amazon eine PS5 zu kaufen.

Ihr überlegt euch eine Grafikkarte zu kaufen oder euer Setting mit einer neuen Maus oder Tastatur auszustatten? Da kommt die Gaming-Week bei Amazon gerade recht. Doch lohnen sich die Angebote überhaupt, wenn ihr gerade auf der Suche nach neuem Zubehör seid?

Wir haben uns die Angebote für euch angeschaut und erklären euch, ob und wie viel Geld sich wirklich sparen lässt.

Amazon Angebote: Gute Deals, aber kaum Bestpreise

Wie gut sind die Angebote überhaupt? Aktuell bekommt könnt ihr teilweise bis zu 40 % sparen, wenn ihr Hardware auf Amazon kauft. Wir stellen euch stellvertretend ein paar Angebote vor, die es aktuell auf Amazon gibt:

Die Basilisk Ultimate inklusive Dock bekommt ihr aktuell für 89 Euro. Das ist ein gutes und faires Angebot, ist aber nicht besser als in den Sales der letzten Monate. Hier gab es die Maus zu ähnlichen Preisen.

Die Logitech G052 Hero Lightspeed bekommt ihr aktuell für 72 Euro. Ebenfalls ein faires Angebot für eine der besten Gaming-Mäuse von Logitech. Das durchlaufende Mausrad ist einzigartig. Im April gab es die Maus jedoch mehrfach für rund 70 Euro.

Das Razer Black Shark V2 ist ein richtiges gutes Gaming-Headset für unter 100 Euro, dass ihr aktuell für 58,99 Euro bekommt. Das Angebot ist gut, ihr bekommt das Gaming-Headset aber bereits seit Anfang April für unter 60 Euro.

Ein ähnlich guter Deal ist das Logitech G Pro X. Ihr bekommt das Logitech-Headset gerade für 70,99 Euro. Nur Ende Dezember 2021 bekamt ihr das Headset noch 1 Euro günstiger.

Gibt es denn auch ein aktuelles Top-Angebot? Ein richtig gutes Angebot ist ein Gaming-Monitor, nämlich der AOC Gaming C24G2U. Sowohl die Flat- als auch die Curved-Version des Monitors gehören zu den besten Gaming-Monitoren, die ihr unter 200 Euro finden könnt. Daher findet ihr das Gerät auch unter den besten Monitoren, die ihr aktuell kaufen könnt.

Die Curved-Variante mit Full-HD-Auflösung und 165 Hz bekommt ihr gerade für 149,00 Euro. So günstig gab es den Monitor bisher noch nie. Solltet ihr daher gerade nach einem Full-HD-Monitor suchen, dann könnte sich das für euch lohnen:

Amazon Angebote: Grafikkarten und Konsolen lohnen sich nicht

Wer eine Grafikkarte oder Konsole kaufen möchte, der wird bei den aktuellen Angeboten nicht fündig. Ihr bekommt zwar dank Gaming-Week eine RTX 3080 Ti von ASUS für 1552,72 Euro und spart damit 13 %, aber der Preis liegt immer noch deutlich höher als bei vergleichbaren Grafikkarten. Denn eine RTX 3080 Ti bekommt ihr mittlerweile auch für unter 1300 Euro (via geizhals.de).

Das Gleiche gilt auch für Konsolen: Eine Xbox Series X oder PS5 gibt es nicht im Angebot und die Xbox Series S gibt es für 279 Euro anstatt für 299 Euro auf Amazon. Das aktuell beste Angebot liegt jedoch bei 269 Euro und im März bekamt ihr die Series S bereits für rund 250 Euro. Ihr könnt die Xbox Series X|S auch im Abo kaufen und spart hier noch mal etwas Geld, wenn ihr eh den GamePass abonnieren wollt.

Aktuell sieht es aber danach aus, als ob ihr am 4. April bei Amazon eine PS5 kaufen könnt. Amazon bietet euch die PS5 immer zur unverbindlichen Preisempfehlung an. Ihr zahlt also keine heftigen Aufpreise wie bei den Scalpern.

Falls ihr noch auf der Suche nach einer PS5 oder Xbox Series X seid, dann schaut doch mal in unseren Ticker hier auf MeinMMO. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole. Auf Drops zur Xbox Series X weisen wir euch ebenfalls hin:

PS5 kaufen – Passt heute auf diese Händler auf

