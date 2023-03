32 Zoll & 240 Hz: Samsung Odyssey 4K Gaming Monitor jetzt bei den Amazon Frühlingsangeboten sichern

Bei den Amazon Frühlingsangeboten könnt ihr euch mit dem Samsung Odyssey Neo G8 jetzt einen 4K Gaming Monitor mit 32 Zoll günstiger sichern.

Die Frühlingsangebote von Amazon sind gestern abend gestartet und bringen ein paar echte Hammerdeals. Einer davon ist der Samsung Odyssey Neo G8, den ihr jetzt mit 20% Rabatt bekommt.

Samsung Odyssey 4K Gaming Monitor im Angebot

Der Samsung Odyssey Neo G8 punktet mit absoluter High-End-Ausstattung. Es handelt sich nämlich um einen 4K Gaming Monitor mit 32 Zoll, einer Bildwiederholrate von 240 Hz, einer Reaktionszeit von nur 1ms und Mini-LED Technologie für ein besonders schönes Bild.

HDR 2000 ist ebenfalls an Bord und sorgt für bezaubernde Kontraste. Dank HDMI 2.1 ist der Monitor auch bei den Anschlüssen auf dem neuesten Stand und kann sowohl am PC als auch an der PS5 oder Xbox Series X/S genutzt werden.

Das ist das Angebot: Im Rahmen der Frühlingsangebote kostet der Samsung Odyssey Neo G8 4K Gaming Monitor aktuell nur 1159€. Die UBP liegt bei 1449 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Diagonale 32″/​81.3cm Auflösung 3840×2160, 16:9, 138ppi Helligkeit 350cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR) Reaktionszeit 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT) Blickwinkel 178°/​178° Panel VA, Quantum-Dot (QLED) Form gebogen (curved), 1000R/​1m HDR Quantum HDR 2000 (Hersteller), HDR10 Bildwiederholfrequenz 240Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

