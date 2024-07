Amazon: Was ist ein Einmalpasswort und wofür braucht man es?

Wann braucht ihr kein Passwort? Ihr benötigt kein Einmalpasswort, wenn ihr euch das Paket stattdessen an eine Packstation oder an einen Paketshop liefern lasst. Hier ist die zusätzliche Sicherheitsebene dann etwa euer Konto bei DHL, worüber ihr euer Paket aus der Packstation holt.

Wann wird ein Einmalpasswort benötigt? Ihr benötigt in der Regel ein Einmalpasswort auf Amazon, wenn ihr Bestellungen mit einem sehr hohen Warenwert tätigt. Also, wenn ihr ein teures Notebook oder eine neue Grafikkarte bestellt.

Was ist ein Einmalpasswort? Das Einmalpasswort ist ein sechsstelliger, nummerischer Code, den ihr benötigt, wenn euch Amazon bestimmte Pakete liefert. Den Code bekommt ihr kurz vor der Lieferung sowohl per Mail als auch innerhalb der App angezeigt.

Wer auf Amazon bestellt, wird feststellen, dass man für bestimmte Bestellungen ein Einmalpasswort braucht. Doch was ist das und wofür braucht man das? MeinMMO erklärt, was ihr wissen müsst.

